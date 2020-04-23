Представлен способ извлечения данных из изолированных систем с помощью радио

Как показывает практика, физически изолированные компьютеры отнюдь не являются неприступной крепостью, и при желании их можно взломать (яркий пример - атаки Stuxnet ). Тем не менее, заразить отключенный от интернета компьютер (например, подключив к нему вредоносное устройство) - это одно, а вот извлечь из него данные - совсем другое.

Один из теоретических методов получения данных с изолированных сетей предполагает использование радиоволн. Специалист компании Duo Labs Михаил Давыдов показал , как с помощью антенны и компьютерного скрипта можно похищать данные через сигналы видеокарты компьютера.

В своей лаборатории в Сиэтле Давыдов настроил рабочую станцию Dell и приступил к работе. Находясь на расстоянии 15 м от атакуемой системы, с помощью радиоантенны исследователь изучил исходящие от видеокарты радиосигналы, а затем написал скрипт, позволяющий ими управлять. Управляя продолжительностью каждой радиопередачи с видеокарты, с помощью определенного программным обеспечением радио (SDR) Давыдов смог получить радиосигналы, а затем декодировать их и извлечь данные.

На прошлой неделе команда специалистов Университета имени Давида Бен-Гуриона в Негеве (Израиль) под руководством Мордехая Гури продемонстрировала , как с помощью кулера компьютера можно похищать данные с физически изолированных систем. Исследователям удалось заставить вентилятор создавать контролируемые вибрации, позволившие им извлечь данные из атакуемой системы.

Атака получила название AiR-ViBeR. В отличие от атаки Fansmitter, представленной специалистами университета Бен-Гуриона несколько лет назад, AiR-ViBeR базируется не на генерируемом кулером шуме, а на вибрациях.

Исследователи внедрили в физически изолированный компьютер вредоносное ПО, позволяющее менять скорость вращения вентилятора. Путем ускорения и замедления вращения специалисты управляли частотой производимых вибраций, создавая из них определенные комбинации, которые передавались в окружающую среду (в частности, через стол).

Как пояснил Гури, находящийся поблизости такого компьютера злоумышленник может зафиксировать эти вибрации с помощью акселерометра, которым оснащены все современные смартфоны, выявить комбинации колебаний, расшифровать их и восстановить передаваемую информацию.

Зафиксировать вибрации можно двумя способами. К примеру, злоумышленник может положить свой смартфон рядом с атакуемым компьютером и регистрировать колебания без необходимости даже прикасаться к компьютеру. Если у атакующего нет доступа к месту, где находится целевая система, он может заразить вредоносным ПО смартфон сотрудника, у которого такой доступ есть. Вредонос будет фиксировать вибрации и передавать злоумышленнику, а владелец смартфона останется в полном неведении. По словам Гури, это очень легко сделать, поскольку в современных мобильных устройствах доступ к акселерометру может получить любое приложение, и разрешение пользователя для этого не нужно.

Правда, на получение данных с помощью AiR-ViBeR потребуется очень много времени. По факту, атака является самой медленной из всех такого рода - 0,5 бит/с, и ее использование в реальной жизни весьма маловероятно.