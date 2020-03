Недавно глава Xbox Фил Спенсер (Phil Spencer) рассказал в своём твиттере кое-какие подробности об однокристальной системе консоли следующего поколения. А вскоре после этого Microsoft представила полные спецификации Xbox Series X, а также поделилась различными изображениями приставки, её компонентов и продвинутой системы охлаждения. Компания заявила, что консоль установит новую планку производительности, скорости и совместимости - похоже, заявленные характеристики это подтверждают.





В письме к фанатам глава Xbox Фил Спенсер подробно описал специализированный чип, который лежит в основе Xbox Series X и, как утверждается, будет в четыре раза мощнее, чем Xbox One в задачах ЦП. При этом разработчики смогут задействовать ГП с производительностью 12 терафлопс - вдвое больше, чем у Xbox One X и более чем в восемь раз больше, чем у оригинальной Xbox One.

Он также рассказал о поддержке технологии Variable Rate Shading, которая дополнительно повышает производительность за счёт уменьшения точности на второстепенных участках изображения (в тенях или быстродвижущихся объектах). Также чип поддерживает аппаратное ускорение трассировки лучей DirectX Raytracing. Наконец, благодаря высокоскоростному SSD новая консоль сократит время загрузки и сведёт к минимуму время ожидания.

Вот полные заявленные спецификации Microsoft Series X:

* ЦП - 8 ядер с частотой до 3,8 ГГц (до 3,66 ГГц в 16-поточном режиме SMT);

* ГП - 12 терафлопс, 52 вычислительных блока с частотой 1,825 ГГц, новая архитектура RDNA 2;

* площадь однокристальной системы - 360,45 мм2;

* техпроцесс - 7-нм, улучшенный;

* 16 Гбайт универсальной памяти GDDR6 с 320-бит шиной;

* пропускная способность памяти - 10 Гбайт на скорости 560 Гбит/с и 6 Гбайт при 336 Гбит/с;

* внутренний накопитель - 1-Тбайт NVMe SSD;

* пропускная способность ввода-вывода - до 2,4 Гбайт/с (чистая) и до 4,8 Гбайт/с (сжатая, с применением специального блока аппаратной декомпрессии);

* расширяемое хранилище предусматривает установку карты расширения на 1 Тбайт (точно соответствует объёму внутренней памяти);

* поддержка внешних накопителей посредством порта USB 3.2;

* оптический привод 4K UHD Blu-Ray;

* целевая производительность - 4K при 60 кадрах/с, поддержка до 120 кадров/с.

Всё звучит весьма неплохо, за исключением объёма универсальной памяти. Напомним: у оригинальной Xbox One было 8 Гбайт памяти, а у Xbox One X - 12 Гбайт. Здесь же объём вырос лишь на 30 % в сравнении с Xbox One X и вдвое - в сравнении с Xbox One. Предполагается, что трассировка лучей позволит имитировать свойства света и звука в режиме реального времени более точно, чем существующие технологии, более точно создавать отражения и в целом упростит жизнь разработчикам.

Microsoft также разработала архитектуру Xbox Velocity, которая включает в себя четыре компонента: специализированный твердотельный накопитель NVMe, выделенный аппаратный блок декомпрессии, полностью новый интерфейс DirectStorage API и технологию Sampler Feedback Streaming. Всё это, по словам Microsoft, обеспечит более быстрое время загрузки и возможность сделать игры более захватывающими - без использования уловок вроде долгих поездок на лифтах или длинных коридоров, чтобы скрыть от игрока подгрузку ресурсов.

В завершение Microsoft пообещала отличную обратную совместимость: компания заявила, что игроки не только смогут играть в старые игры на Xbox Series X, но и получат удовольствие от ускорения загрузки, более стабильной частоты кадров, более высоких разрешений и других новаций.





Запуск Microsoft Xbox Series X намечен на конец 2020 года. На этой неделе Microsoft проведёт прямую трансляцию, чтобы рассказать о других деталях консоли и своей потоковой службе Project xCloud.