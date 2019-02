Колонизация Марса не состоялась — Mars One объявлена банкротом

Пока продолжаются конспирологические споры о посещении людьми Луны в 1969 году, некоторые уже рассуждают о том, как сделать Марс с экстремально агрессивной средой новым домом для человечества. Земля в результате антропогенной деятельности погибает и с этим, видимо, уже ничего не поделаешь... Пора задуматься о том, как превратить почти недосягаемый для космических путешествий безжизненный край в уютную среду обитания.





В 2011 году Бас Лансдорп (Bas Lansdorp) и Арно Вильдерс (Arno Wielders) создали частный проект Mars One с вполне определёнными планами собрать грандиозную сумму для колонизации Марса. Всё началось с карандашного рисунка будущей колонии. Тем не менее, в 2013 году деньги - на тот момент $38 за одну заявку - внесли более 100 тысяч человек, пожелавших отправиться в незабываемое путешествие в один конец и запечатлеть остаток своей жизни на популярных телешоу.

Руководитель Mars One Бас Лансдорп

Предполагалось, что в 2018 году к седьмой по размерам планете Солнечной системы (около десятой части массы Земли) должен был отправиться орбитальный модуль, в 2022-м планировалось доставить оборудование на марсианскую поверхность, а уже в 2025-м - высадить первых колонистов. Для этой цели требовалось собрать $6 млрд.

Программа была разделена на этапы практического воплощения, но до сих пор на официальном сайте Mars One нет ничего, кроме текста, простеньких 3D-картинок и магазина сувениров. Нельзя сказать, что дела шли совсем плохо: к 2015 году платные заявки на участие в миссии подали уже 202 тысячи человек, из них путём трёх этапов отбора были определены 100 претендентов, в число которых вошли и 5 граждан России. В результате дальнейшего отсеивания должны были остаться 24 счастливчика - для отправки на Марс команд по 4 человека каждые два года.

В 2016 году в связи с «новой финансовой стратегией» было объявлено о переносе планов на 5 лет. Наконец, теперь спекуляции окончены и крошечная компания объявлена банкротом. Не ясно, куда смотрели надзорные органы, почему молчали другие, вроде бы серьёзные компании типа SpaceX, ставящие столь же амбициозные задачи. Но нет сомнения, что фиаско со всеми признаками мошенничества нанесёт репутационный и, соответственно, финансовый вред любым будущим инициативам в этой области.

Мечтать о больших свершениях, конечно, - не преступление. Но вот извлекать из этого выгоду, ничего реально не совершая для достижения цели, может быть расценено в ином смысле. Mars One пока не привлечена к ответственности за какие-либо незаконные действия, однако в процессе ликвидации компании могут последовать судебные иски.

Британская Mars One не была аэрокосмической компанией, у нее не было ни оборудования, ни патентов, ни даже денег для продвижения проекта. Тем не менее, перспектива стать первыми марсианскими колонистами воодушевила немало начинающих космонавтов, если верить заявлениям организации. Часть Mars One, которая представляла собой коммерческую публичную компанию с ограниченной ответственностью и в 2016 году была приобретена швейцарской финансовой фирмой, будет ликвидирована вследствие банкротства. О второй же части - некоммерческом фонде Mars One, который мог бы продолжать свою работу, - ни слова не сообщается. Пока те, кто вложил в него средства, не решат обратиться в суд.

Вряд ли у кого-то вызывает большое удивление, когда в свободной экономической зоне Крыма под видом инвестиционного проекта никому неизвестного ПАО «Национальное космическое агентство» власти всерьёз обсуждали передачу огромной территории бывшего военного аэродрома для создания «Международного научно-исследовательского испытательного центра авиационно-космических разработок, технологий и производства» с перспективой туристических полётов на Луну и Марс. Но появление подобных фиктивных инициатив на международном уровне заставляет задуматься, а не слишком ли наивна общественность в отношении марсианских проектов в целом?