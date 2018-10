Google выпустила приложение Voice Access для голосового управления Android-устройствами

Еще весной 2016 года началось тестирование приложения Voice Access, которое предоставляет полный голосовой контроль практически над всеми функциями смартфонов, работающих под управлением операционной системы Android.





Компания Google подтвердила, что процесс бета-тестирования завершен, приложение могут скачать все желающие. Возле каждого активного элемента меню при установленном приложении появляется цифра, для голосового выбора достаточно сказать «tap» и назвать цифру. Таким образом можно перемещаться по меню вверх и вниз, запускать приложения по названию, менять настройки, возвращаться на рабочий стол и выполнять большой перечень других команд.

Можно также дать более прямую команду, например, сказать Scroll Down, Click next, Go Back, Go Home. Также можно попросить набрать текст (Type «ваш текст»). К сожалению, в списке поддерживаемых языков все еще значится только английский, но Google обещает добавить новые языки.

Приложение Voice Access должно облегчить процесс использования устройств с Android людьми с ограниченными возможностями или, например, водителями, которым не стоит переключать свое внимание с дороги.