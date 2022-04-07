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НБУ назвал 4 самых распространенных вида мошенничества, которые появились во время войны
17:34 07.04.2022 |
С началом войны мошенники не только не прекратили попыток обмануть украинцев, а, наоборот, еще больше активизировались. В НБУ назвали четыре самых распространенных вида мошенничества, которые появились именно во время войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Как отметила Леся Войтицкая, начальник управления по связям с общественностью и финансовой осведомленностью департамента коммуникаций НБУ, основные сценарии аферистов такие:
Фейковые объявления об аренде жилья или эвакуации.
Мошенники предлагают в аренду переселенцам жилье в безопасных регионах или перевозку из горячих точек в безопасные места. Просят внести предоплату на карточку, а после получения средств исчезают.
Фейковые SMS-рассылки о денежной помощи в рамках поддержки.
Мошенники рассылают SMS-сообщения о денежной помощи с текстом: "Vam narahovano Groshova dopomoga PB24 6500. Zarahuvatu ... " и далее идет ссылка (по ней нельзя переходить!).
Фейковый сбор средств в помощь.
Мошенники делают фейковые объявления о сборе денег на лечение детей, которые якобы пострадали от военной агрессии, используя фото из интернета. Или же создают фишинговые (мошеннические) сайты, которые похожи на сайты настоящих благотворительных фондов, где якобы можно перевести средства на поддержку ВСУ. Также взламывают страницы в соцсетях и от имени владельцев собирают средства на амуницию как бы в связи с отбытием на фронт.
Фейковые объявления о продаже военной амуниции.
Мошенники размещают в интернете объявления о продаже бронежилетов и других товаров для военных. Получив предоплату, аферисты исчезают. Или же, что еще хуже, продают бракованные бронежилеты, которые не защищают бойцов от пуль.
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