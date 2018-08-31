Киберполиция разоблачила масштабную мошенническую финансовую биржу

Сотрудники киберполиции разоблачили организаторов масштабной мошеннической онлайн-финансовой биржи.

Об этом в четверг сообщил начальник Департамента киберполиции Сергей Демедюк, передает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, злоумышленники действовали на территории нескольких стран, а один из их офисов находился в Киеве и насчитывал около 60 работников. По словам Демедюка, было установлено, что преступная группа действовала с 2013 года.

"Участники группы во главе с 28-летним иностранцем организовали схему завладения средствами граждан. Схема действовала под видом участия в онлайн-торгах валютными парами (бинарные опционы), используя ряд ресурсов", - говорится в сообщении.

Для этого, утверждают правоохранители, злоумышленники специально создали веб-ресурсы "binex. ru", "binex. ua", "binex. kz". Они имели целью привлечение потенциальных клиентов и создание впечатления участия в реальных онлайн финансовых торгах.

"Клиенту предлагалось принять участие в торгах путем открытия специального демо-счета, с помощью которого создавалась имитация успешных торгов. После этого потенциальной жертве предлагали открыть реальный счет", - сообщает пресс-служба.

"Используя ряд методов психологического воздействия и специально созданных программ, мошенники нацеливали клиентов на максимальный размер взноса на свой счет", - рассказал Демедюк.

"Вместе с тем, злоумышленники целенаправленно проводили ряд операций, которые приводили к потере денег участником этих "торгов". При попытке потерпевшего вывести свои деньги досрочно, мошенники под разными предлогами отказывали и предлагали продолжить торги", - добавил он.

Согласно сообщению, во время обыска в офисе мошенников были обнаружены клиентская база, которая насчитывала около 15 тысяч человек, CRM-система, аудиозаписи разговоров с клиентами, перечень банковских счетов мошенников и черновые записи. Компьютерную технику изъято и направлено на экспертизу.

Уголовное производство начато по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители обращаются к гражданам для установления всех лиц, пострадавших от действий мошенников.