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Вивчайте англійську мову з Google: Нова функція Speaking Practice
12:59 30.04.2024 |
Google розпочав тестування нової функції "Speaking Practice", яка призначена для допомоги користувачам покращити їх розмовні навички англійської мови. Ця інновація вже доступна для мешканців Аргентини, Колумбії, Індії, Індонезії, Мексики та Венесуели, які приєдналися до пошукових лабораторій Google.
Платформа Search Labs надає можливість отримати ранній доступ до нововведень у пошуку Google перед їхнім офіційним випуском для широкої аудиторії. "Speaking Practice" використовує штучний інтелект для проведення вправ, які допомагають вдосконалити розмовні навички. Ці вправи спрямовані на те, щоб допомогти користувачам використовувати нові слова та фрази в повсякденному спілкуванні.
Одним із головних відмінностей "Speaking Practice" від інших програм для вивчення мов є те, що вона пропонує користувачам відповідати на відкриті запитання, щоб стимулювати більш природні розмови. Наразі функція знаходиться на етапі тестування, і Google поки не повідомив про дату офіційного випуску або можливе розширення на інші ринки.
Попередньо користувачі, що випробували нову опцію поділилися позитивними відгуками та зауважили, що вона допомагає зрозуміти та використовувати англійську мову у реальних розмовах.
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