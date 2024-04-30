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Mazda показала новий кросовер Arata

12:20 30.04.2024 |

Транспорт

Mazda показала новий кросовер Arata

 

Японська марка Mazda показала концепт Arata, на основі якого може з'явитись новий електричний кросовер виробника.

Головною зіркою стенду Mazda в Автосалоні в Пекіні 2024 року, безсумнівно, став задньопривідний електричний седан EZ-6. Однак це не єдина прем'єра, адже Arata також з'явився вперше. Елегантний концепт електричного кросовера передбачає нову модель, виробництво якого почнеться в Китаї до кінця наступного року.

Mazda показала новий кросовер Arata

 

Подібно до седана EZ-6, концепт Arata був розроблений компанією Changan Mazda, спільним підприємством Changan Automobile та Mazda, заснованим наприкінці 2012 року.

Назва для серійної версії, швидше за все, буде змінена у відповідності до буквено-цифрового позначення інших кросоверів. Торгова марка "EZ-60" вже була запатентована в Китаї, тому її можна використовувати для цього автомобіля.

Mazda показала новий кросовер Arata

 

Тим часом, хоча назва Arata походить від японських слів «новий» або «свіжий», новий електричний кросовер може бути пов'язаний із існуючою моделлю. Очікується, що EZ-60 базуватиметься на Changan Deepal S7.

Mazda показала новий кросовер Arata

 

Концепт все ж виглядає суттєво зміненим, адже дует седан і кросовер Mazda мають розташуватись у преміальному сегменті та, ймовірно, коштуватиме дорожче.

Mazda показала новий кросовер Arata

 

Оскільки це лише концепт, він має камери замість звичайних дзеркал, а також позбавився дверних ручок і заднього склоочисника. Mazda додала кремезний спойлер, розділений навпіл вертикальним третім стоп-сигналом, який, здається, простягається до панелі даху. Конструкція заднього скла створює ілюзію літаючого даху, але такий дизайн можна очікувати від кросовера.

Mazda показала новий кросовер Arata

 

Кросовер також використовує знайому мову дизайну Kodo та має відносно невеликі вікна та елегантні фари спереду та ззаду. Так само, як і седан, він отримав решітку з підсвічуванням. Також підсвічується великий напис «Mazda» з боків.

Mazda показала новий кросовер Arata

 

На даний момент, Arata - це повністю електричний автомобіль, тоді як EZ-6 також продаватиметься з плагін-гібридною установкою.

Mazda нічого не говорить про продаж седана та кросовера за межами Китаю, де вони вироблятимуться. Японська компанія робить перші суттєві кроки в напрямку електрифікації, після того як MX-30 не отримав комерційного успіху.

За матеріалами: motorcar.com.ua
Ключові теги: Mazda
 

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