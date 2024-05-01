Фінансові новини
- |
- 01.05.24
- |
- 09:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Внаслідок атаки безпілотників ГУР загорівся Рязанський НПЗ
09:00 01.05.2024 |
Внаслідок операції Головного управління розвідки Міноборони в ніч на 1 травня за допомогою безпілотників на території РФ було вражено Рязанський нафтопереробний завод.
Про це РБК-Україна повідомили джерела в спецслужбах.
За свідченням очевидців, перші чотири вибухи пролунали на території заводу вночі близько 02:00, після чого на території НПЗ почалася масштабна пожежа. Водночас місцеве МНС оголосило про "небезпеку дронів". Атаку безпілотників на території Рязанської області підтвердив і місцевий губернатор Павло Малков.
Крім того, користувачі соціальних мереж повідомили про наявність дронів в небі над Воронезькою областю. Там також було чутно "роботу ППО", а в ЗМІ повідомили про пошкодження будинків у Воронезькій області нібито "внаслідок збиття одного з дронів літакового типу".
Рязанський нафтопереробний завод - підприємство НК "Роснефти", розташований за 460 км від України. Більшість продуктів нафтопереробки направляються на експорт.
Загальний звіт по атаці
Міноборони РФ повідомило про знищення і перехоплення черговими засобами ППО минулої ночі шести безпілотних літальних апаратів, з яких:
* три над територією Воронезької області;
* один над територією Рязанської області;
* один над територією Бєлгородської області;
* один над територією Курської області.
Атаки дронів на РФ
Останніми місяцями у різних куточках Росії постійно трапляються загадкові пожежі, вибухи та диверсії. Крім того, російські міста й регіони постійно атакують ударні безпілотники, виводячи з ладу нафтопереробні заводи.
Раніше цієї ночі про атаку безпілотного літального апарата повідомив губернатор Рязанської області Павло Малков. Також вночі прогриміли вибухи у Ростові-на-Дону та Воронежі.
27 квітня українські силовики атакували два нафтопереробні заводи у Краснодарському краї РФ. Внаслідок ударів перестав працювати Словʼянський нафтопереробний завод.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Німеччина передала Україні другу ППО Skynex, боєприпаси до IRIS-T і 10 БМП Marder
|Морська коаліція. Як Захід озброює Україну для війни на морі та річках
|ЗМІ: США можуть надати ЗСУ бойові літаки з Казахстану
|Україна тимчасово відступає від Конвенції з прав людини
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|СБУ атакувала військовий аеродром та два НПЗ у Краснодарському краї, - джерела
|Краснодарський край РФ атакували дрони, загорівся нафтопереробний завод
|США підтвердили закупівлю зброї Україні на 6 млрд доларів
|Остін анонсував виділення ще одного пакету допомоги Україні на $1 мільярд
|Міністра Сольського звільнили з-під варти, він знову виконує свої обов'язки - Мінагрополітики
Бізнес
|Українські школярі перемогли на міжнародному ШІ-хакатоні зі застосунком для вивчення жестової мови
|Vivo X100s із процесором Dimensity 9300+ встановив рекорд в AnTuTu, набравши понад 2,3 мільйона балів
|Відтепер більше реклами на YouTube, коли ви зупиняєте відео
|Маск домагався схвалення автопілота у своїх авто під час зустрічі із чиновниками у Китаї
|Microsoft зіткнулася з дефіцитом потужностей для хмарного ШІ, незважаючи на зростання інвестицій
|Маск знайшов для xAI $6 млрд інвестицій, стартап оцінили в $18 млрд - TechCrunch
|BMW інвестує додаткові $2,8 мільярда у будівництво заводу в Китаї - Reuters