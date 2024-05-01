Внаслідок атаки безпілотників ГУР загорівся Рязанський НПЗ

Внаслідок операції Головного управління розвідки Міноборони в ніч на 1 травня за допомогою безпілотників на території РФ було вражено Рязанський нафтопереробний завод.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в спецслужбах.

За свідченням очевидців, перші чотири вибухи пролунали на території заводу вночі близько 02:00, після чого на території НПЗ почалася масштабна пожежа. Водночас місцеве МНС оголосило про "небезпеку дронів". Атаку безпілотників на території Рязанської області підтвердив і місцевий губернатор Павло Малков.

Крім того, користувачі соціальних мереж повідомили про наявність дронів в небі над Воронезькою областю. Там також було чутно "роботу ППО", а в ЗМІ повідомили про пошкодження будинків у Воронезькій області нібито "внаслідок збиття одного з дронів літакового типу".







