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АНАЛІТИКА

Внаслідок атаки безпілотників ГУР загорівся Рязанський НПЗ

 

Внаслідок операції Головного управління розвідки Міноборони в ніч на 1 травня за допомогою безпілотників на території РФ було вражено Рязанський нафтопереробний завод.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в спецслужбах.

За свідченням очевидців, перші чотири вибухи пролунали на території заводу вночі близько 02:00, після чого на території НПЗ почалася масштабна пожежа. Водночас місцеве МНС оголосило про "небезпеку дронів". Атаку безпілотників на території Рязанської області підтвердив і місцевий губернатор Павло Малков.

Крім того, користувачі соціальних мереж повідомили про наявність дронів в небі над Воронезькою областю. Там також було чутно "роботу ППО", а в ЗМІ повідомили про пошкодження будинків у Воронезькій області нібито "внаслідок збиття одного з дронів літакового типу".





Рязанський нафтопереробний завод - підприємство НК "Роснефти", розташований за 460 км від України. Більшість продуктів нафтопереробки направляються на експорт.

Загальний звіт по атаці

Міноборони РФ повідомило про знищення і перехоплення черговими засобами ППО минулої ночі шести безпілотних літальних апаратів, з яких:

* три над територією Воронезької області;
* один над територією Рязанської області;
* один над територією Бєлгородської області;
* один над територією Курської області.

Атаки дронів на РФ

Останніми місяцями у різних куточках Росії постійно трапляються загадкові пожежі, вибухи та диверсії. Крім того, російські міста й регіони постійно атакують ударні безпілотники, виводячи з ладу нафтопереробні заводи.

Раніше цієї ночі про атаку безпілотного літального апарата повідомив губернатор Рязанської області Павло Малков. Також вночі прогриміли вибухи у Ростові-на-Дону та Воронежі.

27 квітня українські силовики атакували два нафтопереробні заводи у Краснодарському краї РФ. Внаслідок ударів перестав працювати Словʼянський нафтопереробний завод.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

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