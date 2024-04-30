Глава Єврокомісії натякнула на заборону TikTok у ЄС

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн натякнула, що у ЄС можуть заборонити TikTok.

Про це вона сказала під час дебатів в Маастрихті за участю провідних кандидатів на євровиборах у 2024 році, її цитує видання Politico, повідомляє "Європейська правда".

Модератор згадав про Сполучені Штати, де TikTok чекатиме національна заборона, якщо його не продасть власник ByteDance. "Це (заборона у ЄС. - Ред.) не виключено", - сказала фон дер Ляєн, коментуючи слова модератора.

Вона додала, що Єврокомісія була "першою установою в усьому світі, яка заборонила TikTok на наших корпоративних телефонах". "Ми точно знаємо небезпеку TikTok", - сказала глава Єврокомісії.

Фон дер Ляєн виступала на дебатах не як президентка комісії, а як провідна кандидатка від правоцентристської Європейської народної партії на виборах до Європарламенту.

Її зауваження прозвучало на тлі серії поганих новин для TikTok у Європі. Минулого тижня TikTok вирішив призупинити функцію, яка винагороджувала користувачів за взаємодію з додатком TikTok Lite, після того, як комісія почала вивчати цю функцію згідно з правилами ЄС щодо модерації контенту - Законом про цифрові послуги (DSA).

TikTok стикається з окремим розслідуванням - також у рамках DSA - щодо ймовірних порушень у захисті неповнолітніх. Відповідно до DSA, Єврокомісія може видати розпорядження про тимчасове призупинення послуги як крайній засіб.

Інші кандидати на дебатах були більш стриманими. Марі-Агнес Штрак-Циммерманн, головна кандидатка від ліберальної партії ALDE, сказала, що ми повинні побачити, "що там відбувається", коли йдеться про TikTok.

Сама фон дер Ляєн уникає TikTok під час кампанії на переобрання на свою посаду на другий термін.

Тим часом президент США Джо Байден використовуватиме TikTok для своєї виборчої кампанії попри те, що він сам висловлював занепокоєння щодо національної безпеки цієї платформи.

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц приєднався до платформи TikTok, хоча минулого року його уряд висловив занепокоєння щодо безпеки китайського додатка.