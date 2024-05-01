Журналісти знову отримають доступ до кулуарів Верховної ради

Представники ЗМІ отримають доступ до кулуарів Верховної Ради для висвітлення роботи парламенту під час пленарних засідань у такому ж режимі, як і під час пандемії ковіду.

Про це під час круглого столу на тему: «Про доступ журналістів до кулуарів Верховної Ради та відновлення онлайн-трансляцій засідань парламенту» повідомив керівник Апарату Верховної Ради В'ячеслав Штучний, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми повертаємося до тієї практики, яка була під час пандемії ковіду. Під час засідання Верховної Ради у будівлі зможуть перебувати 20-30 представників ЗМІ. Журналісти вже подали заяви на акредитацію. Ми готові до проведення додаткової акредитації. Після Великодня зберемо журналістів для інструктажу під час перебування у парламенті», -зазначив Штучний.

Присутній на круглому столі Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук нагадав, що парламент - це єдиний в країні законодавчий орган, який працює в умовах воєнного стану, тож може вважатися ворогом одним із центрів прийняття рішень. «Маємо ризики, які щомісяця підтверджуються відповідними листами від спецслужб», - сказав Стефанчук.

З огляду на це, зазначила представниця Управління державної охорони Валентина Савіцька, необхідно буде належним чином верифікувати тих представників ЗМІ, які будуть допущені до будівлі парламенту. «Раніше акредитацію у Верховній Раді мали понад 4 тисячі журналістів», - додала вона.

«Нам потрібно сформувати пул журналістів, які ставлять до себе високі репутаційні вимоги», - зауважив Стефанчук.

Керівник пресслужби Верховної Ради Тарас Пастушенко нагадав, що «протягом останніх двох років діє тимчасовий пресцентр, де постійно надається можливість народним депутатам спілкуватися з журналістами».

Як повідомляв Укрінформ, раніше голова Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявляв, що у суспільстві є великий запит на повернення журналістів до кулуарів Верховної Ради, а у Комітеті з питань свободи слова немає переконливої аргументації, чому цього не можна зробити.