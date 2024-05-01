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АНАЛІТИКА

В Україні хочуть легалізувати військові компанії. У Раді з'явився законопроект

15:56 01.05.2024 |

Право, Політика

 

Народним депутатам пропонують узаконити діяльність міжнародних військових компаній. У Верховній раді зареєстрували відповідний законопроект.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту законопроекту №11214 про міжнародні оборонні компанії.

Як йдеться у пояснювальній записці, у разі ухвалення законопроекту оборонні компанії зможуть діяти за кордоном, але сплачувати податки у бюджет України.

Автори законопроекту називають низку причин для легалізації військових компаній:

* збільшення кількості колишніх військових в Україні;
* потреба у групах швидкого реагування з числа досвідчених учасників бойових дій;
* потреба у додаткових надходженнях у бюджет;
* збільшення кількості робочих місць в Україні;
* соціальний фактор (відсутність роботи для чоловіків, поширення неліцензованої зброї, адаптація військових тощо).

Згідно з законопроектом, такі компанії зможуть надавати оборонні послуги - навчання, тактична підготовка, розвідка, конвоювання, забезпечення безпеки фізичних і юридичних осіб, охорона майна та виконання інших завдань.

Нардепи вважають, що оборонні компанії можуть надати послуги як приватним особам (наприклад, індивідуальний захист, охорона об'єктів за кордоном), так і міжнародним інвесторам. На думку парламентарів, оборонна компанія за межами України змогла б забезпечити безпеку та безперешкодну діяльність будь-якого підприємства, створеного за рахунок іноземних інвестицій.

Крім того, у Раді вважають, що створення військових компаній зможе збільшити робочі місця в Україні. Йдеться про утворення пунктів постійної дислокації чи баз для розміщення оборонних компаній на території України. Тобто, як вважають автори законопроекту, це може створити додаткові робочі місця у населених пунктах.

Додамо, що фактично в Україні і зараз існують приватні військові компанії. Вони надають послуги, які дозволені законодавством, наприклад, навчання з тактичної медицини.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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