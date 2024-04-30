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АНАЛІТИКА

Українські школярі перемогли на міжнародному ШІ-хакатоні зі застосунком для вивчення жестової мови

09:41 30.04.2024 |

Новини IT

Команда з ліцею КПІ PL of KPI Igor Sikorsky перемогла на міжнародному хакатоні зі штучного інтелекту для підлітків - вони розробили застосунок, який допомагає вивчати жестову мову.

Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зазначає, що школярі всього за два дні створити прототип застосунку ConnectAbility.




ConnectAbility - це застосунок на основі штучного інтелекту, що навчає жестовій мові дітей із порушенням слуху. Він також може виконувати роль «голосового перекладача» завдяки вмінню розпізнавати й озвучувати жести.

У фінал відібрали лише 5 команд з понад 40. Українські школярі змагалися з командами з Британії, Туреччини, Казахстану й Таїланду.
За матеріалами: ITC.ua
 

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