Українські школярі перемогли на міжнародному ШІ-хакатоні зі застосунком для вивчення жестової мови

Команда з ліцею КПІ PL of KPI Igor Sikorsky перемогла на міжнародному хакатоні зі штучного інтелекту для підлітків - вони розробили застосунок, який допомагає вивчати жестову мову.

Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зазначає, що школярі всього за два дні створити прототип застосунку ConnectAbility.









ConnectAbility - це застосунок на основі штучного інтелекту, що навчає жестовій мові дітей із порушенням слуху. Він також може виконувати роль «голосового перекладача» завдяки вмінню розпізнавати й озвучувати жести.

У фінал відібрали лише 5 команд з понад 40. Українські школярі змагалися з командами з Британії, Туреччини, Казахстану й Таїланду.