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Україна вже отримала західну зброю з дозволом бити по Росії – глава МЗС Латвії
16:07 01.05.2024 |
Новопризначена міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що Україна отримала від деяких партнерів західну зброю із дозволом бити по російській території.
Про це вона розповіла в інтерв'ю "Європейській правді".
Наразі Україна отримує зброю від західних партнерів із публічним застереженням уникати ударів нею за межами України. Проте, вважає Браже, такий підхід може змінитися, і навіть більше - він уже змінюється.
"Вже зараз є країни, які вже надали Україні зброю, без подібних обмежень", - сказала глава МЗС Латвії. На уточнювальне запитання вона відповіла, що такі країни справді є.
Браже пояснила, що у цих випадках про зняття обмежень не говорили публічно.
"Звісно, не все оголошується публічно, і навіть краще не говорити це вголос до певного часу. Головне - вплив на полі бою. Бо тут є вибір: чи говорити про щось голосно, чи просто робити те, що треба", - сказала вона.
Міністерка висловила переконання, що якщо є об'єкти, з яких Росія атакує Україну, то Україна має право на удар у відповідь, якщо ці об'єкти розташовані на російській території. За словами Браже, таке застосування зброї дозволяє міжнародне право.
Браже також поділилась тим, як "коаліція дронів", яку співочолює її країна, планує забезпечити потреби українського війська, та висловила переконання, що у війні час грає не на користь Росії.
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