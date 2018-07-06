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Полиция Турции арестовала создателей «национальной криптовалюты» Turcoin
18:24 05.07.2018 |
Основатели «криптовалютного» проекта Turcoin Садун Кайа и Мухаммед Сатироглу арестованы в рамках ведущегося расследования об организации финансовой пирамиды. Об этом сообщает местное издание Hurriyet Daily.
Еще троих сотрудников Turcoin полиция выпустила под залог.
Сатироглу и Кайа были задержаны в июне, однако позже Сатироглу был условно освобожден. Их арест, вероятно, свидетельствует о том, что следователи нашли новые доказательства их вины.
Ожидается, что в тюрьме организаторы пирамиды пробудут до вынесения судебного решения по делу.
Продажи альткоина начались в октябре 2017 года. CEO Hipper Мухаммед Сатироглу и Садун Кайя для продвижения монеты, которую они назвали «национальной криптовалютой Турции», организовывали ивенты для инвесторов с участием местных знаменитостей и дарили дорогие автомобили участникам проекта.
Позже выяснилось, что часть машин так и не попала к инвесторам, и выполняла лишь роль приманки, чтобы привлечь в проект больше людей.
Как в лучших традициях финансовой пирамиды, каждый новый инвестор повышал прибыль человека, пригласившего его в проект. Hipper обещала участникам ежемесячный доход в 250 TRY ($52) на инвестицию в 1500 TRY ($315).
Проект перестал выплачивать дивиденды в начале июня, а один из создателей пирамиды исчез в неизвестном направлении. Мошенник забрал 100 млн турецких лир ($21 млн), полученных от 10 тысяч инвесторов. Однако, по данным некоторых СМИ, сумма ущерба может превышать $212 млн.
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