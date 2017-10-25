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Сотни британских туристов симулировали пищевое отравление в Испании
14:45 24.10.2017 |
Полиция Испании ведет расследование в отношении почти 800 британских туристов, которые после отдыха на Балеарских островах симулировали пищевое отравление, чтобы заполучить компенсацию от страховых компаний. Полиция в пятницу, 20 октября, также сообщила, что она выявила 77 специализирующихся на мошенничестве фирм, которые предлагают британским туристам свои услуги.
Массовое мошенничество стало возможным благодаря британскому законодательству в сфере защиты прав потребителей, которое не требует от предъявителя страховой рекламации медицинской справки и позволяет подавать жалобы в течение трех лет после пребывания в каком-либо отеле. Британские компании, пользующиеся этой лазейкой в законодательстве, активно действуют на испанских курортах, предлагая британцам бесплатные услуги с целью получить комиссию в случае успешного предъявления иска.
"Клиника рекламаций"
Такое мошенничество широко распространено не только на Балеарских, но и на Канарских островах, где на долю британцев приходится треть всех отдыхающих. На острове Тенерифе в минувшем году, к примеру, разъезжал автомобиль скорой помощи с надписью "Клиника рекламаций".
С января 2016 года отели на Ивисе, Мальорке и Менорке зафиксировали 700-процентный рост рекламаций с жалобами на предполагаемой пищевое отравление. Туристической отрасли на Балеарских островах уже причинен значительный ущерб. По данным полиции, общая сумма требований компенсации за предполагаемое пищевое отравлений достигает 4,5 млн евро.
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