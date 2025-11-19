92% авто, ввезених з Китаю до України у жовтні 2025-го, – електричні

У жовтні українці придбали 3114 легкових автомобілів, ввезених із Китаю, повідомляє Укравтопром. Це у 2,6 раза більше, ніж за аналогічний місяць 2024 року.

Із загальної кількості авто 2512 були новими (+157%), а 602 - вживаними (+164%). Переважну частку становили електромобілі - 92% від усіх реєстрацій.

Найпопулярніші нові моделі з КНР:

Volkswagen ID.UNYX - 441 од. BYD Song Plus - 391 од. BYD Leopard 3 - 261 од. ZEEKR 7X - 169 од. BYD Sea Lion 07 - 150 од.

Лідери серед уживаних авто:

ZEEKR 001 - 57 од. BYD Sea Lion 07 - 45 од. Volkswagen ID.UNYX - 36 од. ZEEKR 7X - 33 од. Audi Q4 - 30 од.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року українці придбали майже 10,5 тис. електромобілів. Це на 145% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Серед лідерів - Tesla та BYD.