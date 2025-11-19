Фінансові новини
- |
- 19.11.25
- |
- 19:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
92% авто, ввезених з Китаю до України у жовтні 2025-го, – електричні
09:37 19.11.2025 |
У жовтні українці придбали 3114 легкових автомобілів, ввезених із Китаю, повідомляє Укравтопром. Це у 2,6 раза більше, ніж за аналогічний місяць 2024 року.
Із загальної кількості авто 2512 були новими (+157%), а 602 - вживаними (+164%). Переважну частку становили електромобілі - 92% від усіх реєстрацій.
Найпопулярніші нові моделі з КНР:
- Volkswagen ID.UNYX - 441 од.
- BYD Song Plus - 391 од.
- BYD Leopard 3 - 261 од.
- ZEEKR 7X - 169 од.
- BYD Sea Lion 07 - 150 од.
Лідери серед уживаних авто:
- ZEEKR 001 - 57 од.
- BYD Sea Lion 07 - 45 од.
- Volkswagen ID.UNYX - 36 од.
- ZEEKR 7X - 33 од.
- Audi Q4 - 30 од.
Нагадаємо, у жовтні 2025 року українці придбали майже 10,5 тис. електромобілів. Це на 145% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Серед лідерів - Tesla та BYD.
За матеріалами:
mezha.ua
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Пакунки доларів з операції "Мідас": банкам заборонено видавати такі обсяги коштів – НБУ
|Зеленський: Україна зможе отримати від Франції 8 систем ППО SAMP-T
|В ОП спростували повідомлення, що Умєров нібито відмовився повертатися в Україну
|Зеленський: Україна замовить 100 французьких винищувачів Rafale
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|За десять місяців 61% нових ФОПів зареєстрували жінки – Опендатабот
|Windows 11 отримає ШІ-агентів на панелі завдань і нові можливості Copilot
|Розмір компенсації для власників генераторів оновлено – Мінцифри
|Google запускає Gemini 3: нову "найрозумнішу" модель штучного інтелекту
|92% авто, ввезених з Китаю до України у жовтні 2025-го, – електричні
|Microsoft відбилася від найбільшої в історії DDoS-атаки потужністю 15,7 Тб/c
Бізнес
|Майнери переходять на ШІ: Bitfarm "зав'язує" з криптовалютами після рекордних збитків понад $45 млн
|X запускає Chat – нові зашифровані приватні повідомлення
|ЄС переглядає заборону на продаж нових бензинових авто після 2035 року
|Samsung підвищує ціни на чипи пам'яті до 60% на тлі дефіциту
|OpenAI запускає групові чати в ChatGPT для спільного спілкування з ШІ
|Google додала у NotebookLM функцію глибоких досліджень
|Valve представила Steam Frame: чіткіше зображення в напрямку погляду та SteamOS на ARM