Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Toyota інвестує $912 млн у виробництво гібридних автомобілів у США

19:18 18.11.2025 |

Транспорт

Японська Toyota Motor Corp. представила подробиці інвестицій у розмірі $912 млн у нарощування виробництва гібридних автомобілів і компонентів для них у п'яти американських штатах у межах більш масштабного п'ятирічного плану обсягом $10 млрд.

У результаті цієї ініціативи на заводах у Західній Вірджинії, Кентуккі, Міссісіпі, Теннессі та Міссурі буде створено понад 250 робочих місць, йдеться в повідомленні Toyota.

Це зазначає, що гібриди домінуватимуть у продажах у США в найближчому майбутньому, оскільки споживачі незадоволені високими цінами на електромобілі після закінчення дії податкових пільг, зазначають експерти. Toyota пропонує в США виключно гібридні версії компактного кросовера RAV4 і седана Camry завдяки високому попиту на подібні автомобілі зі збільшеним запасом ходу.

На північноамериканських виробничих майданчиках збирають близько 76% автомобілів Toyota, що продаються в США.

Продажі Toyota в США в третьому кварталі зросли на 15,9% р/р - до 629,137 тис. автомобілів. Реалізація електрифікованих машин збільшилася на 10,5% і становила 282,794 тис.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0924
  0,0501
 0,12
EUR
 1
 48,7914
  0,1921
 0,39

Курс обміну валют на вчора, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7623  0,07 0,16 42,3052  0,05 0,11
EUR 48,5855  0,01 0,02 49,2052  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0850  0,01 0,01 42,1200  0,01 0,02
EUR 48,8200  0,06 0,12 48,8450  0,05 0,11

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес