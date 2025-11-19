Toyota інвестує $912 млн у виробництво гібридних автомобілів у США

Японська Toyota Motor Corp. представила подробиці інвестицій у розмірі $912 млн у нарощування виробництва гібридних автомобілів і компонентів для них у п'яти американських штатах у межах більш масштабного п'ятирічного плану обсягом $10 млрд.

У результаті цієї ініціативи на заводах у Західній Вірджинії, Кентуккі, Міссісіпі, Теннессі та Міссурі буде створено понад 250 робочих місць, йдеться в повідомленні Toyota.

Це зазначає, що гібриди домінуватимуть у продажах у США в найближчому майбутньому, оскільки споживачі незадоволені високими цінами на електромобілі після закінчення дії податкових пільг, зазначають експерти. Toyota пропонує в США виключно гібридні версії компактного кросовера RAV4 і седана Camry завдяки високому попиту на подібні автомобілі зі збільшеним запасом ходу.

На північноамериканських виробничих майданчиках збирають близько 76% автомобілів Toyota, що продаються в США.

Продажі Toyota в США в третьому кварталі зросли на 15,9% р/р - до 629,137 тис. автомобілів. Реалізація електрифікованих машин збільшилася на 10,5% і становила 282,794 тис.

