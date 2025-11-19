Фінансові новини
- |
- 19.11.25
- |
- 02:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Toyota інвестує $912 млн у виробництво гібридних автомобілів у США
19:18 18.11.2025 |
Японська Toyota Motor Corp. представила подробиці інвестицій у розмірі $912 млн у нарощування виробництва гібридних автомобілів і компонентів для них у п'яти американських штатах у межах більш масштабного п'ятирічного плану обсягом $10 млрд.
У результаті цієї ініціативи на заводах у Західній Вірджинії, Кентуккі, Міссісіпі, Теннессі та Міссурі буде створено понад 250 робочих місць, йдеться в повідомленні Toyota.
Це зазначає, що гібриди домінуватимуть у продажах у США в найближчому майбутньому, оскільки споживачі незадоволені високими цінами на електромобілі після закінчення дії податкових пільг, зазначають експерти. Toyota пропонує в США виключно гібридні версії компактного кросовера RAV4 і седана Camry завдяки високому попиту на подібні автомобілі зі збільшеним запасом ходу.
На північноамериканських виробничих майданчиках збирають близько 76% автомобілів Toyota, що продаються в США.
Продажі Toyota в США в третьому кварталі зросли на 15,9% р/р - до 629,137 тис. автомобілів. Реалізація електрифікованих машин збільшилася на 10,5% і становила 282,794 тис.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Пакунки доларів з операції "Мідас": банкам заборонено видавати такі обсяги коштів – НБУ
|Зеленський: Україна зможе отримати від Франції 8 систем ППО SAMP-T
|В ОП спростували повідомлення, що Умєров нібито відмовився повертатися в Україну
|Зеленський: Україна замовить 100 французьких винищувачів Rafale
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Toyota інвестує $912 млн у виробництво гібридних автомобілів у США
|Єврокомісія почала розслідування діяльності хмарних сервісів Amazon, Microsoft
|Майнери переходять на ШІ: Bitfarm "зав'язує" з криптовалютами після рекордних збитків понад $45 млн
|X запускає Chat – нові зашифровані приватні повідомлення
|ЄС переглядає заборону на продаж нових бензинових авто після 2035 року
|Samsung підвищує ціни на чипи пам'яті до 60% на тлі дефіциту
Бізнес
|Valve представила Steam Frame: чіткіше зображення в напрямку погляду та SteamOS на ARM
|Valve представила Steam Controller: магнітні стіки, стійкі до дрифту, та інші цікаві технології
|Steam Machine: Valve представила нову консоль, конкурента Xbox та PlayStation
|AMD представила Ryzen 5 7500X3D — найвигідніший ігровий процесор з 3D V-Cache на платформі AM5
|GM просить постачальників автозапчастин відмовитися від комплектуючих з Китаю, - Reuters
|Дослідження The Washington Post: ChatGPT каже «так» у 10 разів частіше за «ні»
|OpenAI представила GPT-5.1: розгалуження на дві гілки для кращого спілкування або складних завдань