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Mercedes представив G-Class у стилі 1980-х із картатим салоном і ретро-відтінками

13:28 17.04.2025 |

Транспорт

Mercedes представив G-Class у стилі 1980-х із картатим салоном і ретро-відтінками

 

Mercedes-Benz представив спеціальну версію позашляховика G-Class під назвою "Edition Stronger Than the 1980s". Новинка натхненна моделлю 1980-х, але має сучасну начинку.

Візуально G-Class "Edition Stronger Than the 1980s" нагадує ювілейний G-Class, представлений у 2023 році з нагоди випуску 500-тисячного автомобіля. У нього такий самий темно-зелений відтінок кузова Agave Green, решітки на фарах і жовті покажчики повороту.

Mercedes представив G-Class у стилі 1980-х із картатим салоном і ретро-відтінками

 

Однак у новій спецверсії на вибір доступні ще два класичні відтінки: Cream і Colorado Beige. Усі вони використовувалися у 1980-х роках для G-Class того часу.

Mercedes представив G-Class у стилі 1980-х із картатим салоном і ретро-відтінками

 

Незалежно від обраного основного кольору кузова, у кожного екземпляра позашляховика спеціальні елементи пофарбовані в колір Night Black Magno. Це стосується переднього бампера, решітки радіатора, захисту, порогів, розширювачів колісних арок, дзеркал та інших зовнішніх деталей. У стандартну комплектацію входять сріблясті 18-дюймові колеса.

Mercedes представив G-Class у стилі 1980-х із картатим салоном і ретро-відтінками

 

Автомобіль отримав оригінальні емблеми на капоті, задніх дверях і чохлі запаски. Також до стандартної комплектації входить пакет Professional Line Exterior із позашляховими шинами, грязьовими щитками, багажником на даху та драбиною ззаду.

Mercedes представив G-Class у стилі 1980-х із картатим салоном і ретро-відтінками

 

У салоні - тканинна оббивка з сіро-білими картатими вставками Dove Grey і шильдик "1 of 460" на центральній консолі. На пасажирській ручці розміщено напис "Stronger Than the 1980s", а накладки на порогах прикрашають контури гори Шекль в Австрії - традиційного місця випробувань G-Class.

 

В іншому - це повністю сучасний G-Class із цифровою панеллю приладів, мультимедійною системою, підтримкою Apple CarPlay та Android Auto.

У Європі спеціальну серію запропонують у версіях G 450 d (дизель) і G 500 (бензин), заснованих на позашляховиках 2026 модельного року. Для ринку США підготовлено версію на базі G 550.

Mercedes представив G-Class у стилі 1980-х із картатим салоном і ретро-відтінками

 

Тираж G-Class Edition Stronger Than the 1980s становитиме лише 460 екземплярів на весь світ. Ціни поки що не оголошені. Mercedes планує почати поставки ближче до кінця року. З огляду на унікальне оформлення і обмежений тираж, вартість напевно виявиться вищою за стандартні версії.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Mercedes-Benz
 

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