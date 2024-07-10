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Boeing «влетіла» на $250 млн — через брехню про авіакатастрофи, в яких загинули понад 300 людей
14:16 09.07.2024 |
Boeing погоджується визнати себе винною у кримінальній справі щодо пасажирських літаків 737 MAX. Виробнику загрожує штраф у розмірі $244 млн за введення в оману регуляторів повітряної безпеки перед двома смертельними авіакатастрофами, у яких загинули 346 людей.
Відповідно до одного з пунктів обвинувачення, у змові з метою шахрайства, компанія може отримати другий штраф у розмірі $244 млн та витратити $455 млн протягом наступних трьох років на покращення безпеки. Boeing також має проводити незалежний моніторинг протягом трьох років, який би підтвердив вдосконалення. Суд ще має підписати угоду про визнання винуватості.
Визнання провини створює бізнес-проблеми для Boeing. Компанії, засуджені за тяжкі злочини, можуть втратити роботу як оборонні підрядники. Очікується, що Boeing домагатиметься звільнення від цього наслідку. Згідно з федеральними даними, минулого року компанія отримала контракти з Міністерством оборони на суму $22,8 млрд. Boeing і Міністерство оборони ведуть переговори з цього питання.
Угода про визнання провини не відповідає вимогам сімей жертв аварій. Вони просили федеральних прокурорів вимагати штрафу у розмірі близько $25 млрд, переслідувати Boeing у суді без поступок та висунути інші звинувачення проти компанії та керівників, які, на їхню думку, відповідальні за катастрофи. Представники Міністерства юстиції повідомили сім'ям, що вони зіткнулися з різними юридичними перешкодами, включаючи термін давності та відсутність доказів для підтвердження альтернативних звинувачень, таких як ненавмисне вбивство.
«Сім'ї мають намір стверджувати, що угода про визнання провини з Boeing несправедливо робить поступки Boeing, яких інші обвинувачені в кримінальних справах ніколи б не отримали, і не притягує Boeing до відповідальності за смерть 346 осіб», - сказав адвокат у заяві.
Адвокати деяких із сімей жертв також заявили, що вони планують тиснути на суддю Ріда О'Коннора, який розглядає справу, щоб той відхилив угоду. В окремому документі, поданому до суду, вони процитували заяву О'Коннора в рішенні від лютого 2023 року :
«Злочин Boeing можна правильно вважати найбільш смертоносним корпоративним злочином в історії США».
Компанії загрожує три роки випробувального терміну під наглядом суду, протягом якого їй можуть загрожувати додаткові штрафи, якщо вона не буде виконувати умови. Рішення було оприлюднено в заяві міністерства юстиції до федерального суду у Форт-Верті, штат Техас. Прокуратура попросила суд призначити розгляд угоди про визнання винуватості на липень.
У фатальних катастрофах у 2018 і 2019 роках пілоти не змогли відновити керування після того, як носи літаків були змушені опуститися через повторні помилкові активації системи керування польотом. У рамках угоди 2021 року Boeing виплатив штраф у розмірі $243,6 млн та $500 млн на компенсацію родинам загиблих пасажирів. У той час Boeing уникнула моніторингу.
Boeing все ще стикається з цивільним позовом щодо катастроф. Вона взяла на себе відповідальність за загибель пасажирів, які загинули під час другої катастрофи 737 MAX, рейсу авіакомпанії Ethiopian Airlines. Boeing стикається з позовами сімей, чиї родичі загинули в катастрофі Lion Air у 2018 році, хоча Boeing врегулював більшість позовів.
Угода, оголошена в неділю, не надаватиме імунітету окремим співробітникам або керівникам Boeing, а також не заважає компанії висунути звинувачення, пов'язані з іншими інцидентами, включаючи аварію з дверною пробкою Alaska Airlines у січні 2024 року.
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