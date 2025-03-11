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АНАЛІТИКА

Маск заявив про масштабну кібератаку на його соцмережу X

22:37 10.03.2025 |

Новини IT

 Скриншот з сайту Downdetector

Американський мільярдер та чиновник Ілон Маск заявив про масштабну кібератаку на його соцмережу X (екс-Twitter).

Атака досі триває, написав підприємець о 19:25 за Києвом.

"Щодня нас атакують, але це було зроблено з великими ресурсами. Залучена велика скоординована група та/або країна", - зауважив Маск.

За його словами, компанія відстежує атаку.

Про масовий збій у X стало відомо ще вдень.

За даними ресурсу Downdetector, пік скарг на роботу соцмережі був близько 12:00, проте вони продовжили надходити й ввечері. Проблеми з доступом фіксуються в Україні, США, Великій Британії та інших державах.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Twitter
 

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