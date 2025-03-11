Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Португалія передала Україні вісім гелікоптерів SA-330 Puma

 

Португалія передала Україні вісім гелікоптерів SA-330 Puma в рамках пакета військової допомоги, затвердженого наприкінці 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Португалії.

Зазначається, що гелікоптери були відправлені на зберігання ще у 2012 році й 2014 року виставлені на продаж у льотному стані.

Особливістю португальських SA-330 Puma є їхні сучасні системи керування вогнем, що дозволяють запускати протикорабельні ракети Exocet.

Крім того, у носовій частині розташована радіолокаційна станція ORB-31, яка забезпечує пошук ідентифікації морських цілей, навігацію та управління вогнем, що значно підвищує ефективність при виконанні бойових завдань на морі.

Гелікоптери SA-330 Puma були важливою частиною португальської авіації з 1970 до 2009 року, активно залучаючись до операцій у Північній Африці під час колоніальних війн. Останні роки вони використовувалися для транспортування особового складу та проведення пошуково-рятувальних операцій.

Загалом Португалія закупила 13 гелікоптерів цього типу, які у 2010-х замінили на сучасні EH-101 Merlin британсько-італійського виробництва.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2870
  0,0743
 0,18
EUR
 1
 44,7716
  0,0435
 0,10

Курс обміну валют на вчора, 10:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9288  0,04 0,09 41,5404  0,02 0,04
EUR 44,2385  0,10 0,23 45,0754  0,09 0,21

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3000  0,08 0,19 41,3200  0,08 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес