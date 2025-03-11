Португалія передала Україні вісім гелікоптерів SA-330 Puma в рамках пакета військової допомоги, затвердженого наприкінці 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Португалії.

Зазначається, що гелікоптери були відправлені на зберігання ще у 2012 році й 2014 року виставлені на продаж у льотному стані.

Особливістю португальських SA-330 Puma є їхні сучасні системи керування вогнем, що дозволяють запускати протикорабельні ракети Exocet.

Крім того, у носовій частині розташована радіолокаційна станція ORB-31, яка забезпечує пошук ідентифікації морських цілей, навігацію та управління вогнем, що значно підвищує ефективність при виконанні бойових завдань на морі.

Гелікоптери SA-330 Puma були важливою частиною португальської авіації з 1970 до 2009 року, активно залучаючись до операцій у Північній Африці під час колоніальних війн. Останні роки вони використовувалися для транспортування особового складу та проведення пошуково-рятувальних операцій.

Загалом Португалія закупила 13 гелікоптерів цього типу, які у 2010-х замінили на сучасні EH-101 Merlin британсько-італійського виробництва.