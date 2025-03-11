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Португалія передала Україні вісім гелікоптерів SA-330 Puma
22:28 10.03.2025 |
Португалія передала Україні вісім гелікоптерів SA-330 Puma в рамках пакета військової допомоги, затвердженого наприкінці 2024 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Португалії.
Зазначається, що гелікоптери були відправлені на зберігання ще у 2012 році й 2014 року виставлені на продаж у льотному стані.
Особливістю португальських SA-330 Puma є їхні сучасні системи керування вогнем, що дозволяють запускати протикорабельні ракети Exocet.
Крім того, у носовій частині розташована радіолокаційна станція ORB-31, яка забезпечує пошук ідентифікації морських цілей, навігацію та управління вогнем, що значно підвищує ефективність при виконанні бойових завдань на морі.
Гелікоптери SA-330 Puma були важливою частиною португальської авіації з 1970 до 2009 року, активно залучаючись до операцій у Північній Африці під час колоніальних війн. Останні роки вони використовувалися для транспортування особового складу та проведення пошуково-рятувальних операцій.
Загалом Португалія закупила 13 гелікоптерів цього типу, які у 2010-х замінили на сучасні EH-101 Merlin британсько-італійського виробництва.
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