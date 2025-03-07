Трамп заявив, що продовжить термін продажу TikTok, якщо угоди не буде досягнуто вчасно

Президент США Дональд Трамп заявив, що він, "імовірно", подовжить терміни продажу додатка TikTok, якщо угоди не буде досягнуто до початкового терміну. Він підкреслив, що у Штатів є великий інтерес до цієї соцмережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"У нас є великий інтерес до TikTok... Зараз у нас є щонайменше ще місяць, тож нам не потрібне продовження. Але якби мені було потрібно продовження, я б, напевно, отримав його", - сказав Трамп під час спілкування з журналістами в Білому домі.

Він також додав, що Китай зіграє свою роль в ухваленні рішення. Водночас американський президент не уточнив, наскільки тривалим буде продовження, якщо воно знадобиться.

Що передувало

Нагадаємо, у квітні 2024 року під час президентства Джо Байдена було підписано закон, який вимагає, щоб соцмережа TikTok була продана власнику в Сполучених Штатах або одному з їхніх союзників. В іншому випадку, додаток буде заблоковано через проблеми національної безпеки.

Невдовзі, буквально за день-два до вступу Дональда Трампа на посаду президента США 20 січня, застосунок таки заблокували, оскільки закон набув чинності. Крім того, впоратися з проблемою навіть не допомагав VPN, а сама соцмережа зникла з App Store і Play Market на території США.

Однак, Трамп одразу ж у день своєї інавгурації, підписав указ, який дає материнській компанії TikTok ByteDance ще 75 днів на пошук нового власника. Після продовження терміну застосунок знову почав працювати і з'явився на маркетплейсах.