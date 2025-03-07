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Трамп заявив, що продовжить термін продажу TikTok, якщо угоди не буде досягнуто вчасно
08:54 07.03.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що він, "імовірно", подовжить терміни продажу додатка TikTok, якщо угоди не буде досягнуто до початкового терміну. Він підкреслив, що у Штатів є великий інтерес до цієї соцмережі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"У нас є великий інтерес до TikTok... Зараз у нас є щонайменше ще місяць, тож нам не потрібне продовження. Але якби мені було потрібно продовження, я б, напевно, отримав його", - сказав Трамп під час спілкування з журналістами в Білому домі.
Він також додав, що Китай зіграє свою роль в ухваленні рішення. Водночас американський президент не уточнив, наскільки тривалим буде продовження, якщо воно знадобиться.
Що передувало
Нагадаємо, у квітні 2024 року під час президентства Джо Байдена було підписано закон, який вимагає, щоб соцмережа TikTok була продана власнику в Сполучених Штатах або одному з їхніх союзників. В іншому випадку, додаток буде заблоковано через проблеми національної безпеки.
Невдовзі, буквально за день-два до вступу Дональда Трампа на посаду президента США 20 січня, застосунок таки заблокували, оскільки закон набув чинності. Крім того, впоратися з проблемою навіть не допомагав VPN, а сама соцмережа зникла з App Store і Play Market на території США.
Однак, Трамп одразу ж у день своєї інавгурації, підписав указ, який дає материнській компанії TikTok ByteDance ще 75 днів на пошук нового власника. Після продовження терміну застосунок знову почав працювати і з'явився на маркетплейсах.
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