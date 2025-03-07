П'ять важливих функцій: Volkswagen повертає фізичні елементи управління

Інтер'єр концепт-кара VW ID. EVERY1

Volkswagen визнав свої помилки: всі майбутні моделі бренду знову отримають фізичні кнопки для основних функцій управління системами, заявив головний дизайнер компанії Андреас Міндт (Andreas Mindt).

Що зміниться?

Останні роки VW критикували за надмірну цифровізацію управління автомобілем. Бренд замінив звичні кнопки на кермі та панелі управління кліматичною системою на сенсорні елементи, які часто викликали нарікання.

У таких моделях як VW ID 3 (на фото), кнопки були замінені на тактильні слайдери або сенсорні елементи управління

З 2026 року, починаючи з серійної версії електромобіля VW ID.2all, у всіх нових моделях VW повернуть:

* Фізичні регулятори гучності мультимедіа;

* Окремі регулятори температури для водія і пасажира;

* Регулятор інтенсивності обдування;

* Кнопку аварійної сигналізації під центральним дисплеєм;

* Фізичні кнопки на рульовому колесі.

Міндт пообіцяв, що Volkswagen більше ніколи не повторить цю помилку з сенсорними елементами замість фізичних. Він також підкреслив, що автомобіль - це не смартфон, і люди хочуть відчувати кнопки, а не вгадувати, куди натискати.

Чи залишаться сенсорні екрани?

Повернення фізичних кнопок не означає відмову від великих сенсорних екранів. Це сучасно, зручно, а в деяких країнах, зокрема, США, без дисплея не обійтися через обов'язкову камеру заднього виду.