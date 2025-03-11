Віткофф: Зеленський вибачився перед Трампом за сварку

[thumb=left][/thumb]Спеціальний посланець президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф вважає, що президент України Володимир Зеленський вибачився перед Дональдом Трампом за суперечку в Овальному кабінеті Білого дому.

"Зеленський надіслав листа президенту. Він вибачився за весь цей інцидент, який стався в Овальному кабінеті. Я думаю, що це був важливий крок, і було багато дискусій між нашими командами та українцями і європейцями, які також мають відношення до цієї дискусії", - заявив Віткофф в ефірі Fox News у понеділок, 10 березня.

Віткофф вважає "прогресом" те, що Зеленський перепросив за сварку. Також він додав, що для посадовців важливо обговорити деякі питання, зокрема, гарантії безпеки для українців та територіальні питання.

"Це не складні речі, вони просто повинні бути винесені на стіл, і всі повинні бути прозорими щодо своїх очікувань. Тоді ми зможемо почати дискусію про те, як ми можемо досягти компромісу", - сказав він.

Поки незрозуміло, Віткофф мав на увазі приватне звернення Зеленського до Трампа або ж про публічне повідомлення президента України в Х, в якому він заявив, що Київ готовий "швидко працювати під сильним лідерством" Трампа, щоб закінчити війну.