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Mercedes-Benz впроваджує бірюзове підсвічування фар для позначення автоматизованого водіння у Німеччині

16:01 10.03.2025 |

Новини IT, Транспорт

Mercedes-Benz впроваджує бірюзове підсвічування фар для позначення автоматизованого водіння у Німеччині
 

Mercedes-Benz отримала дозвіл від уряду Німеччини на використання бірюзового кольору у зовнішньому освітленні авто, щоб позначати автоматизоване водіння. Наприкінці 2023 року компанія отримала такий дозвіл у кількох штатах у США, де вже проходить тестування.

Німеччина стала першою європейською країною, яка дозволила використовувати інший колір для позначення автоматизованого водіння. Дозвіл діятиме по всій країні, але його тривалість обмежено до липня 2028 року.

"Німеччина вкотре підкреслює свою піонерську роль у сфері автоматизованого водіння, ставши першою країною, що дозволила умовно автоматизоване водіння (SAE-Level 3)", - йдеться у прес-релізі Mercedes.

Використання бірюзового кольору для автоматизованого водіння матиме переваги в першу чергу для інших водіїв. Разом з тим таке освітлення допоможе поліції та органам дорожнього руху легко розпізнавати статус системи та "визначати, чи дозволено водієві виконувати інші дії під час умовно автоматизованого водіння".

Бірюзовий колір використовуватиметься у передніх та задніх фарах, а також у бічних індикаторах на зовнішніх дзеркалах. Mercedes заявляє, що результати з цього тестування допоможуть сформувати законодавчу базу, яка у майбутньому допоможе забезпечити серійне виробництво автомобілів з умовним автоматизованим водінням.

Mercedes-Benz впроваджує бірюзове підсвічування фар для позначення автоматизованого водіння у Німеччині

 

Бірюзовий колір обрали з двох ключових причин: він помітно відрізняється від кольорів, що вже використовуються у транспортних засобах і на світлофорах, а також забезпечує високу видимість, що допомагає іншим водіям швидко розпізнати автоматизоване керування. Дослідження також показали, що цей колір продемонстрував кращі результати у фізіологічних і психологічних тестах.

Mercedes представила нову версію DRIVE PILOT наприкінці 2024 року. Вона дозволяє умовно автоматизоване водіння зі швидкістю до 95 км/год по правій смузі шосе у Німеччині. Це поки що найшвидша у світі система SAE Level 3 у серійних автомобілях.

За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Mercedes-Benz
 

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