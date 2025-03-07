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АНАЛІТИКА

Як ЄС планує зробити європейські авто конкурентоздатними

 

Європейська Комісія (ЄК) представила днями свій план дій, аби підтримати європейську автомобільну промисловість. "Це план, який забезпечить, щоб європейські виробники автомобілів, постачальники та пов'язані з ними компанії, що надають послуги, залишалися інноваційними, конкурентоспроможними і міцно укоріненими в Європі", - заявив єврокомісар з питань сталого транспорту й туризму ЄС Апостолос Цицикостас.

За його словами, на автомобільну промисловість припадає сім відсотків європейської економіки, в ній працює близько 14 мільйонів людей. Але йдеться не лише про цифри, адже автомобільній промисловості ЄС - попри те, що вона є предметом гордості європейців - загрожує небезпека, наголосив Цицикостас.

Єврокомісія вважає, що автопром в ЄС перебуває на критичному переломному етапі через швидкі технологічні зміни та зростання конкуренції - насамперед з боку китайських автовиробників. Європейські виробники електромобілів майже не мають шансів на китайському ринку. І навпаки, китайські виробники намагаються закріпитися в Європі, пропонуючи недорогі електромобілі. Окрім того, погроза з боку адміністрації США запровадити штрафні мита на сталь та алюміній також непокоїть автовиробників, оскільки це може призвести до зростання цін.

Транспортні засоби "наступного покоління"

Основою для плану, який презентувала Єврокомісія, стали дискусії з представниками автомобільної промисловості. Його мета полягає в тому, щоб адаптувати цю галузь під вимоги майбутнього.

Комісія хоче гарантувати, щоб європейська автомобільна промисловість більше не відставала від конкурентів в таких ключових технологіях, як штучний інтелект (ШІ). Тому вона хоче об'єднати автовиробників, які розробляють транспортні засоби "наступного покоління". Зокрема, планується узгодити рамкові умови для розробки та тестування безпілотних автомобілів в ЄС. Загалом ЄК планує виділити один мільярд євро на спільні ініціативи за участі промисловості та державного сектора.

Стимулювання попиту на електромобілі

Наразі лише 15 відсотків усіх нових автомобілів, що продаються в ЄС, є електричними. Для того, щоб стимулювати попит на автомобілі з нульовим рівнем викидів, ЄК хоче обговорити з країнами-членами запровадження заходів для стимулювання такого попиту, таких як податкові пільги.

За даними ЄК, близько 60 відсотків усіх реєстрацій нових автомобілів в ЄС припадає на автопарки компаній, тобто службові автомобілі, автомобілі, які здаються напрокат, або таксі. Ще до кінця 2025 року у Брюсселі планують представити законодавчу пропозицію для стимулювання купівлі електроавтомобілів у цьому секторі, щоб на дорогах з'явилося більше кліматично нейтральних машин.

Комісія також оголосила про намір просувати систему "соціального лізингу", яка має дозволити користуватися E-автомобілями також й громадянам з низьким рівнем доходу. Франція, наприклад, вже запровадила таку модель.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: ЄС
 

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