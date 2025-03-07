Instagram тестує функцію спільних каналів, як в Discord

Дата-майнер Alessandro Paluzzi виявив, що Meta розробляє нову функцію "Чат спільноти" для Instagram, яка дозволить створювати групи до 250 учасників. Про це пише Engadget.

Ця функція буде працювати схоже на канали в Discord. Користувачі зможуть створювати чати на конкретні теми та керувати ними.

На відміну від каналів трансляції в Instagram, де автори ведуть канал тільки для своїх підписників, у чатах спільноти писати зможуть усі учасники. Окрім того, функція включає інструменти модерації. Адміністратори матимуть змогу видаляти повідомлення та блокувати користувачів для підтримки безпеки каналу.

Наразі невідомо, коли саме ця функція буде запущена, або чи буде вона запущена взагалі. Представник Instagram зазначив, що це внутрішній прототип, який наразі тестується тільки в межах компанії.

Раніше Meta вже випускала подібні функції в інших своїх додатках. WhatsApp почав експериментувати з функцією "Спільноти" у 2022 році, а пізніше того ж року запустив "Чат спільнот" у Facebook і Messenger. Марк Цукерберг тоді заявив, що ця функція покликана допомогти людям знайти "новий спосіб спілкування з людьми, які поділяють спільні інтереси".