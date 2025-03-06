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АНАЛІТИКА

Майбутній «народний автомобіль»: VW представив концепт електрокара за 20 000 євро

17:25 06.03.2025 |

Транспорт

Майбутній «народний автомобіль»: VW представив концепт електрокара за 20 000 євро

 

Volkswagen оголосив про повернення до принципу, який зробив бренд таким, яким його пам'ятають цілі покоління автовласників - надійним і доступним. Новий концепт-кар ID. EVERY1 є спадкоємцем VW Up!, що випускався до 2023 року і разом з цим, провісником серійного електрокара початкового рівня, який створюється спеціально для Європи.

Майбутній «народний автомобіль»: VW представив концепт електрокара за 20 000 євро

 

Volkswagen запустить серійну версію ID. EVERY1 у 2027 році зі стартовою ціною близько 20 000 євро. Це на 5 000 євро менше початкової ціни електромобіля VW ID. 2all, який дебютує вже у 2026 році. Обидві моделі є частиною нового сімейства передньопривідних електричних міських автомобілів. Усі вони засновані на модульній платформі MEB.

Майбутній «народний автомобіль»: VW представив концепт електрокара за 20 000 євро

 

Серійна версія ID. EVERY1 стане першою моделлю у всій Volkswagen Group, яка використовуватиме принципово нову архітектуру програмного забезпечення. Це означає, що майбутній Volkswagen початкового рівня може отримувати нові функції протягом усього життєвого циклу.

Майбутній «народний автомобіль»: VW представив концепт електрокара за 20 000 євро

 

Інтер'єр ID. Every1 вирізняється простим дизайном із великим сенсорним дисплеєм по центру передньої панелі. Примітно, що під ним знаходяться фізичні кнопки для управління температурою, обігрівом і гучністю. Передній пасажир має доступ до змінюваної багатоцільової панелі, до якої можна прикріпити різні предмети, як-от планшет або полицю. Знімний Bluetooth динамік розташований між водієм і пасажиром.

Майбутній «народний автомобіль»: VW представив концепт електрокара за 20 000 євро

 

Концептуальний автомобіль досягає максимальної швидкості 130 км/год і приводиться в дію нещодавно розробленим електродвигуном потужністю 70 кВт (95 к.с.). Запас ходу становить щонайменше 250 кілометрів. При довжині 3880 мм ID. EVERY1 розташовується між колишнім up! (3600 мм), ID. 2all (4050 мм) і поточним Polo (4074 мм). Він чотиримісний, а об'єм багажника становить 305 літрів. До речі, це всього на 25 літрів менше, ніж у VW Golf 3 покоління.

Майбутній «народний автомобіль»: VW представив концепт електрокара за 20 000 євро

 

Німецький бренд представить наступного члена свого сімейства електричних міських автомобілів, кросовер ID. 2X, восени цього року. Найімовірніше це трапиться на Мюнхенському автосалоні.

 

Майбутній «народний автомобіль»: VW представив концепт електрокара за 20 000 євро

 

Майбутній «народний автомобіль»: VW представив концепт електрокара за 20 000 євро

 

Майбутній «народний автомобіль»: VW представив концепт електрокара за 20 000 євро
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Volkswagen
 

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