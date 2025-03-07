Засновник Instagram: «Робота програмістів серйозно зміниться у наступні 3 роки — їм лишиться те, на що не здатний ШІ»

Співзасновник Instagram, а нині директор з продуктів в Anthropic, Майк Крігер прогнозує, що робота інженерів-програмістів кардинально зміниться у наступні три роки - і все через штучний інтелект.

Крігер (через Business Insider) каже, що надалі інженери-програмісти витрачатимуть більшу частину часу на перегляд коду, аніж на його створення, і братимуться за «більш абстрактну» роботу, з якою поки не може впоратися ШІ.

«Як ми еволюціонуємо від того, щоб бути здебільшого авторами коду, до рецензентів коду? Думаю, що робота програміста виглядатиме так через три роки: створення правильних ідей, дизайну взаємодії з користувачем, а потім з'ясування, як такі речі виглядатимуть в масштабі - і це, ймовірно, буде певна комбінація, можливо, повернення якогось статичного аналізу або інструментів аналізу для того, що насправді було зроблено ШІ».

Дійсно, з появою ШІ робота з програмним забезпеченням у деяких технологічних компаніях зазнала значних змін. До прикладу, у жовтні гендиректор Google Сундар Пічаї заявляв, що понад чверть нового коду в компанії вже створює ШІ.

Крігер також зазначає, що початок року в Anthropic почався з визначення тих процесів, які можна «клодифікувати» (від назви ШІ-чатбота компанії Claude), а які - лишити людям. Водночас попри те, що штучний інтелект може прискорити певні етапи процесу розробки, Майк вважає, що він не позбавить програмістів роботи повністю, а лише дещо змінить навички, необхідні для збереження актуальності людей-фахівців у кодуванні.

«Я думаю, що ця професія стане мультидисциплінарною - вам потрібно знати, що створити і як це реалізувати», - каже Крігер. «Мені це подобається в наших інженерах. Багато, можливо, навіть більшість наших хороших ідей щодо продукту походять від них і від створених ними прототипів».

Раніше представник Anthropic у коментарі Business Insider сказав, що компанія розглядає себе як «випробувальний полігон» для вивчення тих робочих етапів, які може взяти на себе ШІ.

«В Anthropic ми зосереджені на розробці потужного та відповідального штучного інтелекту, який працює з людьми, а не замість них. Оскільки Claude швидко розвиває свої можливості кодування для реальних завдань, ми спостерігаємо, як розробники поступово переходять до вищого рівня відповідальності».

Певна робота, за словами Крігера, поки що є найефективнішою, коли виконується руками людини.

«Я вважаю, що узгодження: вирішувати, що створювати; розв'язувати реальні проблеми користувачів і з'ясувати цілісну стратегію продукту - все ще дуже важко», - сказав він. «І, ймовірно, моделям (ШІ) залишилося близько року, щоб вирішити це».