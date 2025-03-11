«Дія» попередила про перерву у бронюванні 11 березня з 9:00 до 18:00 через техроботи

Сервіс бронювання через портал "Дія" буде недоступним з 9:00 до 18:00 у вівторок, 11 березня через проведення технічних робот.

"Тож скористайтеся послугою просто зараз або вже завтра після 18:00", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі "Дія" у понеділок ввечері.

Згідно із ним, команда "Дії" вдосконалює взаємодію з Єдиним переліком органів державної влади, підприємств, установ та організацій для посадових осіб державних органів, які ухвалили рішення про критичність підприємств.

"Фіксимо, щоб усе літало", - сказано у повідомленні.

"Дія" нагадує, що послуга реалізується Міністерством економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та Міністерством оборони України. Модернізація послуги здійснюється завдяки "Проєкту підтримки Дія", що упроваджується Програмою розвитку ООН в Україні за підтримки Швеції.