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Політика Ілона Маска може нашкодити продажам Tesla у Китаї
23:15 10.03.2025 |
Китайська асоціація легкових автомобілів (CPCA) застерігає Ілона Маска, що його активна політична діяльність може зашкодити продажам електромобілів Tesla, які вже падають протягом кількох останніх місяців. Про це повідомляє Bloomberg.
Сама асоціація не аналізує міжнародну політику, однак деякі люди бачать Tesla як політичну компанію. Генеральний директор CPCA Цуй Дуншу каже, що це впливає на виробника електромобілів у короткостроковій перспективі.
Tesla досягла значного успіху після перемоги Дональда Трампа, коли вартість її акцій зросла на 73% за два місяці. Однак ситуація змінилася, і зараз акції компанії падають вже сьомий тиждень поспіль, оскільки інвестори більше не чекають підтримки від Трампа та зосередилися на падінні продажів.
"Як успішний бізнесмен, ви повинні охоплювати 100% ринку - ставтеся до всіх привітно і всі будуть привітними у відповідь. Але якщо подивитися на це з погляду голосування, то половина виборців буде до вас доброзичливою, а половина - ні. Це неминучий ризик, який прийшов після того, як він [Ілон Маск] отримав свою особисту славу", - розповів Дуншу.
У Німеччині політика Маска щодо підтримки ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) призвела до того, що продажі Tesla за перших два місяці 2025 року впали на 71%. У Франції постачання електромобілів зменшилося на 44%.
Ситуація у Китаї також доволі сумна - продажі Tesla впали на 49% у лютому 2025 року. Однак Дуншу зазначив, що тут проблема не у політиці Ілона Маска, а у повільному оновленні Model Y. Водночас загальна ситуація з електромобілями у Китаї хороша й у лютому продажі електро та гібридних авто виросли на 80%.
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