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Міноборони планує закупити 4,5 мільйона FPV-дронів у 2025 році
Міністерство оборони України планує у 2025 році придбати 4,5 млн FPV-дронів українського виробництва.
Про це повідомив директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський.
За його словами, обсяги закупівель зростають щороку. Якщо у 2023 році безпілотники купували тисячами, то у 2024-му Міноборони разом із Держспецзв'язку придбало понад 1,5 млн одиниць. При цьому 96% коштів отримали саме українські виробники.
"Цього року цифри будуть ще більшими, тому що спроможності вітчизняного ОПК у 2025 році складають приблизно 4.5 млн FPV-дронів. І Міноборони планує їх всі закупити", - зазначив Канєвський.
На закупівлю безпілотників у 2024 році виділять понад 110 млрд грн. Понад 102 млрд грн із цієї суми пройдуть через Агенцію оборонних закупівель.
Канєвський наголосив, що бюджет на закупівлі дронів у 2025 році вже затверджено. Це дозволить без затримок забезпечувати фронт сучасними безпілотниками.
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