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АНАЛІТИКА

Футбольний клуб Раяна Рейнолдса подорожчав у 50 разів, відколи він його купив

14:42 10.03.2025 |

Бізнес

 

Валлійський футбольний клуб "Рексем", який у 2021 році за 2 мільйони фунтів стерлінгів викупили голлівудські зірки Раян Рейнольдс та Роб Макелгенні, зараз коштує приблизно 100 мільйонів, пише Bloomberg.

Така оцінка з'явилася після того, як Рексем залучив нових інвесторів - американську родину Еллін, яка заробила статки на медичних діагностичних пристроях (офтальмоскопи, стетоскопи тощо). Протягом останніх місяців вона придбала майже 15% акцій клубу за ціною, яка у 50 разів вища, ніж була у 2021-му.

Рексем та нові інвестори офіційно не розголошують ціну угоди. Bloomberg дізнався приблизні оцінки від осіб, обізнаних з деталями угоди.

Клуб "Рексем" - рідкісний приклад того, як відомим американським інвесторам вдалося успішно покращити позиції англійської футбольної команди. Рейнольдс і Макелгенні стали власниками Рексема в лютому 2021 року, коли він був у п'ятому дивізіоні англійського футболу.

Відтоді вони вклали в клуб понад $11 мільйонів та допомогли йому збільшити кількість вболівальників, частково завдяки популярності телесеріалу Disney+ "Ласкаво просимо до Рексема". Торік Рексем найняв архітекторів для оновлення стадіону, який наразі вміщує 13 000 глядачів, початковий фокус спрямований на будівництво нової трибуни на 5500 місць.

Команда також досягла спортивних успіхів і зараз перебуває біля верхівки Першої ліги (третій за силою дивізіон Англії), маючи шанси на підвищення до Чемпіоншипу.

СезонЛігаРівень лігиПозиція
24/25Ліга 1Третій дивізіон3
23/24Ліга 2Четвертий дивізіон2
22/23Національна лігаП'ятий дивізіон1
21/22Національна лігаП'ятий дивізіон2
20/21Національна лігаП'ятий дивізіон8
19/20Національна лігаП'ятий дивізіон20
18/19Національна лігаП'ятий дивізіон4
17/18Національна лігаП'ятий дивізіон10
16/17Національна лігаП'ятий дивізіон13

Незважаючи на високу оцінку вартості, Рексем залишається маленьким клубом, його дохід за останній фінансовий рік становив лише 20 мільйонів фунтів.

Останні угоди з акціями Рексема оцінюють його вартість приблизно в п'ять разів вище доходу, що відповідає коефіцієнту Челсі, який у 2022 році купили за 2,5 мільярда фунтів.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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