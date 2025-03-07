YouTube офіційно представляє Premium Lite – блокувальник реклами за $7,99

YouTube офіційно запускає дешевшу підписку з меншою кількістю функцій - Premium Lite. Вона вже стала доступна для користувачів у США за $7,99 на місяць, а згодом її тестування поширять на Таїланд, Німеччину та Австралію.

Premium Lite - це платний блокувальник реклами для YouTube. На відмінну від звичайної підписки Premium, користувачі не отримають можливість завантажувати відео та не матимуть доступу до YouTube Music.

Однак Premium Lite навіть не гарантує повної відсутності реклами. Користувачі з цим планом й надалі можуть зустрічати рекламу під час прослуховування музики, перегляду Shorts або під час браузнигу чи пошуку на платформі.

Крім того, у Premium Lite відсутня ще одна важлива функція - відтворення відео або треків у фоні. Щоб скористатися всіма цими можливостями, користувачам доведеться оформити підписку на стандартний Premium.