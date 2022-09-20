Ferrari презентувала перший позашляховик Purosangue

Італійська марка Ferrari представила свій перший в історії позашляховик під назвою Purosangue, який має стати конкурентом для Lamborghini Urus.





Минуло три чверті століття, але Ferrari нарешті представила свій перший чотиридверний автомобіль. Нова модель під назвою Purosangue (в перекладі «чистокровний») приєднується до модельного ряду, який включає все, починаючи від стильного Roma і сучасного 296 до неприборканого SF90 і розкішного 812. Хоча, можливо, появу саме цієї новинки не погодив би осудливий Енцо Феррарі.

Проте й Ferrari дистанціюється від ідеї, що нова модель, по суті, є позашляховиком.

«Ми не називаємо його SUV, - наполягає генеральний директор Ferrari Бенедетто Вінья. - Ми навіть не говоримо про позашляховики».

Конфігурація Purosangue дійсно натякає, що Ferrari створила скоріше роздутий чотиридверний спортивний автомобіль, ніж середньодорожний спортивний кросовер.

Для початку, його можна придбати лише з двома ковшовими задніми сидіннями, а не з сімейною лавкою або - не дай Бог - третім рядом. По-друге, в інтересах спортивності зроблено достатньо жертв із компонуванням й можна припустити, що люди в Модені справді не зацікавлені в догоджанні широкій аудиторії.

Скромний об'єм багажника в 473 літрів говорить про надання переваги купеподібному силуету та аеродинаміці, а не абсолютній практичності. Хоча Ferrari не розкриває коефіцієнт опору для своїх автомобілів GT, Флавіо Манцоні (керівник дизайну бренду) і Джанмарія Фулгенці (керівник розробки) називають результат роботи відповідних департаментів задовільним.

Ferrari зробила усе можливе, аби Purosangue пропонував збалансоване рішення. Таким чином, великий V12 затиснутий під капотом, а 8-ступенева коробка передач із подвійним зчепленням допомагає досягти балансу ваги 49/51 спереду та ззаду.

Стандартний дах із вуглецевого волокна забезпечує найнижчий центр ваги. Цікаво, що Ferrari вирішила установити задні двері зі зворотними петлями, укомплектовані електроприводом як у Bentley Bentayga EWB та Rolls-Royce Cullinan (не кажучи вже про Genesis G90).

Задні двері відкриваються на 79 градусів, що важливо для полегшення входу та виходу - особливо тому, що задні сидіння не є найбільш просторими.

Ferrari стверджує, що їхній Purosangue розташується в окремій категорії. Проте якщо порівняти 3018-міліметрову колісну базу з кількома конкурентами, то деякі відомі позашляховики розташовані досить поруч. А саме йдеться про Lamborghini Urus Performante, Bentley Bentaya Speed та Aston Martin DBX707.

Стосовно маси Purosangue виробник стверджує, що приблизна суха вага становить 2033 кг - ймовірно, це найнижчий показник у цьому конкурентному наборі.

Враховуючи, що багажник та задні сидіння не говорять на користь практичності, у Purosangue не варто шукати екологічну трансмісію.

Замість цього під капотом можна знайти масивний атмосферний 6,5-літровий V12, який претендує на найвищу потужність будь-якого Ferrari GT в історії: 715 кінських сил і 716 Нм крутного моменту. Мотор виробляє 80% крутного моменту лише при 2100 об/хв, максимальну потужність при 7750 об/хв і максимальну швидкість обертання 8250 об/хв, що повинно надати йому досить захопливий діапазон потужності.

Цю гнучкість забезпечує трансмісія з подвійним зчепленням, яка пропонує вісім передач для руху вперед. Двигун із сухим картером має абсолютно новий клапанний механізм і переглянуту геометрію впускного отвору, призначену для забезпечення низької потужності.

За оцінками, Purosangue розганяється до 100 км/год за 3,3 секунди та досягає максимальної швидкості понад 310 км/год. Як і GTC4Lusso, нова модель оснащена повнопривідною силовою установкою, а передній привід вимикається вище четвертої передачі та/або на швидкості близько 200 км/год.

При цьому підвіска Purosangue використовує перспективні технології для максимізації якості їзди та керованості. Працюючи з Multimatic, Ferrari розробила активну систему підвіски, яка використовує технологію True Active Spool Valve (TASV) з чотирьома приводами на 48 вольт для керування ходом штоків. Оскільки в установці відсутні стабілізатори, приводи можуть працювати узгоджено, керуючи як нахилом, так і креном. Швидко діючі налаштування можуть керувати як рухом коліс, так і висотою дорожнього просвіту, останній з яких може впасти до 10 міліметрів під час повороту автомобіля.

Ми можемо досліджувати технічні характеристики та розміри скільки завгодно, але іноді це сума дрібниць не дає загальної картини такої головоломки, як Ferrari Purosangue.

Це спортивний кросовер? Позашляховик? Седан на стероїдах? З огляду на те, що Ferrari зосереджена на забезпеченні водійського досвіду для чотирьох пасажирів, здається, що Скудерія вирішила пожертвувати чималою практичністю заради продуктивності. Вони навіть не прикріпили буксирувальний гак, як це часто буває на всюдиходах.

Добре це чи погано, але багато потенційних покупців оцінюватимуть цей цілеспрямований чотиримісний автомобіль більше за його стиль, ніж за будь-яким іншим фактором, що цілком зрозуміло, оскільки його стартова ціна в 390 000 євро (приблизно 400 000 доларів США) приваблює покупців, які вже мають багато різних типів автомобілів в їхньому гаражі.

На сьогоднішній день Ferrari зробила довгоочікуваний стрибок вперед, і особисто Purosangue виглядає більш збалансованим, витонченим та інтригуючим, ніж змусили нас повірити шпигунські знімки.

Незалежно від того, чи називається він седаном чи позашляховиком, той факт, що він виглядає побудованим навколо водія, є хорошим передвісником майбутнього для «Гарцюючого жеребця».