Honda: водород вряд ли получит широкое распространение в легковых автомобилях

Японские автопроизводители Toyota и Honda в своё время заинтересовались легковыми машинами на водородных топливных ячейках, и если первая продолжает продвигать на рынок модель Mirai, то вторая от выпуска конкурирующей Clarity откажется. Руководство Honda Motor вообще видит для водорода довольно специфичное будущее: в качестве топлива для ДВС он точно не годится, а в составе топливных ячеек пригодится в авиации и грузовом наземном транспорте.

Ещё летом прошлого года президент и генеральный директор Honda Motor Тосихиро Мибэ (Toshihiro Mibe) заявлял, что у снимаемой с производства легковой модели Clarity в будущем появится преемник на водородных топливных ячейках. Теперь же он в интервью Automotive News делится несколько иными взглядами на развитие транспортной отрасли. Во-первых, предложенную Toyota идею применять водород в качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания в корпорации Honda Motor отвергли около десяти лет назад, поскольку реализация подхода сопряжена с большим количеством технических трудностей.

Во-вторых, легковой транспорт в целом вряд ли будет, по его словам, активно использовать водород в качестве источника энергии. Основная часть легкового парка перейдёт на работу от аккумуляторов, а вот в авиации и на грузовом транспорте достойное применение найдут водородные топливные ячейки. Во всяком случае, для самолётов они выгодны тем, что весят меньше аккумуляторов. К 2040 году, напомним, Honda намеревается прекратить реализацию машин с двигателями внутреннего сгорания. В США она в ближайшие два года будет использовать платформу GM Ultium для выпуска электромобилей, но в дальнейшем перейдёт на самостоятельную разработку электромобилей. Для рынка Европы компания уже предлагает компактный электромобиль Honda e.

Недавняя инициатива конкурирующей компании Toyota Motor подразумевает использование водорода для заправки машин с адаптированными к нему двигателями внутреннего сгорания. Такое решение для «переходного периода», по мнению представителей марки, позволит обеспечить плавную миграцию производств на выпуск электромобилей. Крупнейший в мире автопроизводитель долго сопротивлялся идее серийного выпуска аккумуляторных электромобилей, делая ставку на гибриды с ДВС и водородные топливные ячейки, но в середине прошлого месяца заявил о готовности представить к концу десятилетия 30 новых моделей на электротяге, а также сделать марку Lexus полностью электрической к 2035 году. К тому же сроку компания прекратит продавать в Европе машины с ДВС.