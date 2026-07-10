«Стоятиму пліч-о-пліч»: головний кандидат у прем'єри Британії висловив підтримку Україні

Енді Бернем, якого почали називати майбутнім прем’єр-міністром Великої Британії після того, як Кір Стармер подав у відставку, пообіцяв зберегти підтримку України.

Про це Бернем заявив у колонці для газети Times.

У разі обрання його прем'єр-міністром Енді Бернем обіцяє поставити в пріоритет уряду посилення національної безпеки Великої Британії, а разом із цим - зміцнювати та розвивати економіку.

Бернем також підтвердив відданість Сполученого Королівства НАТО і пообіцяв, що відносини зі США залишатимуться вирішальними.

«І підтримка України з боку Великої Британії не похитнеться. Ми знаємо, що безпека Великої Британії та ширша євроатлантична безпека нерозривно пов'язані з тим, що відбувається в Україні», - заявив Енді Бернем.

Він додав, що останніми роками підтримував контакти з міськими головами Києва та Львова й «продовжуватиму цю політику, надалі стоячи пліч-о-пліч з українським народом проти російської агресії».

Нагадаємо, що 22 червня Кір Стармер оголосив, що йде у відставку з посади лідера Лейбористської партії і прем'єр-міністра Великої Британії.

Очікується, що його посаду займе член Лейбористської партії Енді Бернем. 10 липня його кандидатуру на посаду лідера партії підтримали 322 із 403 депутатів, і він залишається єдиним офіційно оголошеним кандидатом, пише BBC.

Якщо ніхто інший не приєднається до перегонів, Бернема наступного тижня оголосять лідером Лейбористської партії, а 20 липня він обійме посаду прем'єр-міністра.