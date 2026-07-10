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«Стоятиму пліч-о-пліч»: головний кандидат у прем'єри Британії висловив підтримку Україні
17:40 10.07.2026 |
Енді Бернем, якого почали називати майбутнім прем’єр-міністром Великої Британії після того, як Кір Стармер подав у відставку, пообіцяв зберегти підтримку України.
Про це Бернем заявив у колонці для газети Times.
У разі обрання його прем'єр-міністром Енді Бернем обіцяє поставити в пріоритет уряду посилення національної безпеки Великої Британії, а разом із цим - зміцнювати та розвивати економіку.
Бернем також підтвердив відданість Сполученого Королівства НАТО і пообіцяв, що відносини зі США залишатимуться вирішальними.
«І підтримка України з боку Великої Британії не похитнеться. Ми знаємо, що безпека Великої Британії та ширша євроатлантична безпека нерозривно пов'язані з тим, що відбувається в Україні», - заявив Енді Бернем.
Він додав, що останніми роками підтримував контакти з міськими головами Києва та Львова й «продовжуватиму цю політику, надалі стоячи пліч-о-пліч з українським народом проти російської агресії».
Нагадаємо, що 22 червня Кір Стармер оголосив, що йде у відставку з посади лідера Лейбористської партії і прем'єр-міністра Великої Британії.
Очікується, що його посаду займе член Лейбористської партії Енді Бернем. 10 липня його кандидатуру на посаду лідера партії підтримали 322 із 403 депутатів, і він залишається єдиним офіційно оголошеним кандидатом, пише BBC.
Якщо ніхто інший не приєднається до перегонів, Бернема наступного тижня оголосять лідером Лейбористської партії, а 20 липня він обійме посаду прем'єр-міністра.
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