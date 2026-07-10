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Для України у Німеччині запускають серійний випуск наземних дронів Gereon
14:44 10.07.2026 |
Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі DEUTZ.
"Щоб поставити Gereon Україні, ми нарощуємо виробництво на нашому заводі в Ульмі. Таким чином стратегічне партнерство з ARX Robotics робить вагомий внесок у зміцнення європейської оборонної політики шляхом підтримки України", - заявив генеральний директор оборонного підрозділу DEUTZ Марко Герре.
За інформацією компанії, серійне виробництво має розпочатися впродовж наступних кількох тижнів, а перші системи, виготовлені на підприємстві в Ульмі, планують поставити Україні вже наприкінці літа.
Мюнхенська оборонно-технологічна компанія ARX Robotics розробляє безпілотні програмно-керовані наземні оборонні системи. Стратегічне партнерство між ARX Robotics і DEUTZ було укладено в жовтні 2025 року.
Крім швидкого нарощування промислового виробництва, партнерство передбачає використання силових установок DEUTZ у безпілотних наземних системах ARX Robotics. Йдеться про акумуляторні електричні приводи, а в майбутньому - також про компактні двигуни внутрішнього згоряння або гібридні силові установки.
Компанії також планують розробити інтерфейс, який поєднає програмну платформу ARX Robotics Mithra OS на основі штучного інтелекту із силовими установками DEUTZ.
Як повідомляв Укрінформ, німецька компанія Quantum Systems уклала багатомільйонний контракт на постачання Україні десяти безпілотних вантажівок Zetros із системою автономного керування та десяти наземних роботизованих платформ MANDRILL для перевірки у фронтових умовах.
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