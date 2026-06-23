Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Перша відставка в Будапешті: угорський топ-чиновник залишає посаду через справу Ощадбанку

Генпрокурор Угорщини Габор Балінт Надь може піти у відставку через скандал з "Ощадом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання HVG, яке цитує слова прем'єра Угорщини Петера Мадяра.

За словами Мадяра, для відставки генерального прокурора Угорщини - призначеного ще за часів колишнього прем'єра Віктора Орбана - не знадобиться жодних спеціальних кроків.

"Може бути пов'язано", - так прем'єр відповів на запитання журналістів про зв'язок відставки зі справою інкасаторів "Ощадбанку". H

За його словами, генпрокурор незабаром сам піде з посади.

Нагадаємо: 5 березня 2026 року угорська влада зупинила два броньовані автомобілі "Ощадбанку" поблизу Будапешта. У машинах перевозили 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота - це був звичайний рейс між австрійським Raiffeisen Bank та Ощадбанком.

Семеро інкасаторів, які супроводжували вантаж, провели в кайданках понад 28 годин. Одного з них під час допитів двічі примусово вкололи - після цього йому стало зле і його відвезли до лікарні.

Як повідомляло РБК-Україна, після приходу до влади Петер Мадяр наказав негайно провести розслідування в Національній податковій та митній адміністрації, Антитерористичному центрі та інших відомствах, причетних до справи.

Угорщина повернула Ощадбанку всі кошти й цінності в повному обсязі ще у травні 2026 року.
Ключові теги: Угорщина
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,9093
  0,0026
 0,01
EUR
 1
 51,4144
  0,0487
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 11:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,6577  0,03 0,07 45,1355  0,02 0,05
EUR 51,2159  0,07 0,14 51,8077  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,9200  0,02 0,04 44,9450  0,02 0,03
EUR 51,2537  0,08 0,16 51,2687  0,09 0,17

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес