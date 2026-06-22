Китай дзеркально відреагував на санкції США, вдаривши по американських компаніях

Китай у понеділок оголосив про нові експортні обмеження для американських компаній у відповідь на те, що США цього місяця запровадили обмеження на кілька китайських компаній.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

Як зазначається, китайський уряд додав до свого списку експортного контролю компанії MP Materials, USA Rare Earth, а також іще вісім американських організацій, які, за його словами, пов'язані зі Збройними силами США.

Міністерство торгівлі Китаю заявило, що ці заходи є відповіддю на «зловмисну практику уряду США» та спрямовані на захист національної безпеки й інтересів країни, а також на виконання міжнародних зобов'язань.

«Організаціям і фізичним особам у будь-якій країні чи регіоні забороняється передавати або постачати товари подвійного призначення китайського походження зазначеним організаціям», - йдеться у заяві та наголошується, що відповідну експортну діяльність слід негайно припинити.

Фактично цей крок означає повну заборону на експорт товарів подвійного призначення для названих компаній та посилює попередні правила, які лише вимагали отримання експортних ліцензій.

Проте аналітики вважають, що дії Китаю мають переважно символічний характер і є відповіддю на список 1260H Пентагону, до якого входять китайські технологічні компанії, що, на думку Вашингтона, сприяють діяльності китайських військових.

Окремо Міністерство фінансів Китаю заявило, що вирішило вжити заходів щодо 46 американських компаній. Китайським покупцям тепер заборонено закуповувати будь-яку продукцію, вироблену цими компаніями, хоча підприємства, що працюють у КНР та фінансуються США, як і раніше, можуть здійснювати такі закупівлі.