Фінансові новини
- |
- 06.02.26
- |
- 12:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Через напруження у відносинах зі США Канада може відмовитися від купівлі F-35.
10:12 06.02.2026 |
Канада переглядає рішення про купівлю винищувачів F-35 у Сполучених Штатів через загрозу торгової війни.
Про це йдеться у публікації The Hill, пише "Європейська правда".
Канада у зв'язку з погіршенням відносин зі США розмірковує щодо доцільності закупівлі винищувачів F-35 Lockheed Martin, угоду щодо яких запланували у 2022 році.
Канада зобов'язалася купити щонайменш 16 літаків, а зараз прем'єр Марк Карні зважує, чи варто замовляти ще 72, чи розглянути інші альтернативи на світовому ринку.
Додатковими факторами є затримки з постачанням, що проявилися з часом, та зростання вартості літаків.
Карні ініціював перегляд рішення про закупівлю ще у березні 2025 року, процес досі триває.
Ситуація загострилася минулого місяця, коли посол США у Канаді Піт Хукстра в інтерв'ю CBC сказав, що якщо Оттава не захоче купувати F-35s, Штати можуть ініціювати зміни в оборонному партнерстві NORAD (Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки).
У Держдепі опісля прокоментували, що Хукстра не погрожував зміною договору, який існує з 1957 року, та водночас заявили, що це "створило би значну прогалину в структурі оборони Північної Америки".
Як альтернативу уряд Карні нібито розглядає шведські JAS 39 Gripen. Серед військових - чимало прихильників того, що F-35 залишаються найкращим рішенням, але лунають і аргументи про те, що купівля американських винищувачів поставить Канаду у надмірну залежність від США та все більш непередбачуваної зовнішньої політики Вашингтона.
Опитування громадської думки показало, що 72% громадян підтримують купівлю шведських Gripen - або зі стратегічним переходом на них, або утриманням "змішаного" флоту F-35 та Gripen. Лише 13% опитаних впевнені у тому, що Канада має залишати своїм основним винищувачем F-35.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|€90 млрд для України: в ЄС погодили умови кредитування.
|Нова ракета Rusty Dagger для України пройшла випробування в США — дальність до 400 км.
|У 2025 році Україна не виконала 15 індикаторів Ukraine Facility майже на €4 млрд — RRR4U.
|Ввезення літій-іонних акумуляторів в Україну спростили — рішення Кабміну.
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Інверторний мотор, пара і розумні програми пральних машин: розбір від Алло
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Норвегія надала Україні новий внесок 86,4 млн євро на підтримку енергетики - Шмигаль
|Туск заявив, що Польща не підтримає мир за рахунок інтересів України.
|Amazon отримав штраф у Німеччині через обмеження цін для конкурентів.
|Через напруження у відносинах зі США Канада може відмовитися від купівлі F-35.
|Польща може передати Україні МіГи в обмін на безпілотники — Туск.
|Військова підтримка України: Фінляндія готує пакет майже на €43 млн.
Бізнес
|Український авторинок у січні зріс на 11%, лідером стала Toyota.
|Реєстрація Starlink: Міноборони пояснило, як пройти верифікацію.
|«Залізна завіса»: Роскомнагляд повідомив про блокування майже 5 млн сайтів.
|Нові чіпи з щільністю 100 тис. транзисторів на сантиметр витримують навантаження у 15,6 т.
|Безкоштовним користувачам YouTube обмежили фонове відтворення у сторонніх браузерах.
|NVIDIA представила нативну програму GeForce NOW для користувачів Linux.
|Десятка найпопулярніших смартфонів 2025 року: рейтинг