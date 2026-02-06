Через напруження у відносинах зі США Канада може відмовитися від купівлі F-35.

Канада переглядає рішення про купівлю винищувачів F-35 у Сполучених Штатів через загрозу торгової війни.

Про це йдеться у публікації The Hill, пише "Європейська правда".

Канада у зв'язку з погіршенням відносин зі США розмірковує щодо доцільності закупівлі винищувачів F-35 Lockheed Martin, угоду щодо яких запланували у 2022 році.

Канада зобов'язалася купити щонайменш 16 літаків, а зараз прем'єр Марк Карні зважує, чи варто замовляти ще 72, чи розглянути інші альтернативи на світовому ринку.

Додатковими факторами є затримки з постачанням, що проявилися з часом, та зростання вартості літаків.

Карні ініціював перегляд рішення про закупівлю ще у березні 2025 року, процес досі триває.

Ситуація загострилася минулого місяця, коли посол США у Канаді Піт Хукстра в інтерв'ю CBC сказав, що якщо Оттава не захоче купувати F-35s, Штати можуть ініціювати зміни в оборонному партнерстві NORAD (Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки).

У Держдепі опісля прокоментували, що Хукстра не погрожував зміною договору, який існує з 1957 року, та водночас заявили, що це "створило би значну прогалину в структурі оборони Північної Америки".

Як альтернативу уряд Карні нібито розглядає шведські JAS 39 Gripen. Серед військових - чимало прихильників того, що F-35 залишаються найкращим рішенням, але лунають і аргументи про те, що купівля американських винищувачів поставить Канаду у надмірну залежність від США та все більш непередбачуваної зовнішньої політики Вашингтона.

Опитування громадської думки показало, що 72% громадян підтримують купівлю шведських Gripen - або зі стратегічним переходом на них, або утриманням "змішаного" флоту F-35 та Gripen. Лише 13% опитаних впевнені у тому, що Канада має залишати своїм основним винищувачем F-35.