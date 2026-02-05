Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Великій Британії стартує програма створення новітніх ядерних реакторів.

Велика Британія представила рамкову програму для прискорення розробки передових ядерних реакторів, які дозволять країні стати лідером у технології атомної енергетики.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила агенція Reuters.

Британський уряд заявив, що атомні електростанції відіграватимуть важливу роль у досягненні Британією своїх кліматичних цілей та створенні нових робочих місць.

Під час візиту президента США Дональда Трампа до Великої Британії у вересні минулого року кілька американських компаній оголосили про плани будівництва передових ядерних проєктів у країні.

Згідно з новою рамковою програмою, уряд Британії створить портфель проєктів, що відповідають критеріям готовності, пропонуючи розробникам спрощений шлях планування та регулювання.

Проєкти щодо розробки реакторів мають бути профінансовані приватними компаніями, зазначили в уряді. Водночас розробники можуть звернутися за інвестиціями до Британського фонду національного добробуту, який був створений у 2024 році для стимулювання економічного зростання країни.
За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
Ключові теги: Британія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,1695
  0,0233
 0,05
EUR
 1
 51,0350
  0,0848
 0,17

Курс обміну валют на сьогодні, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,8000  0,12 0,29 43,3888  0,11 0,26
EUR 50,6712  0,11 0,21 51,3558  0,14 0,27

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,0900  0,00 0,00 43,1300  0,01 0,02
EUR 50,8548  0,06 0,13 50,8890  0,06 0,11

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес