У Великій Британії стартує програма створення новітніх ядерних реакторів.
10:40 05.02.2026
Велика Британія представила рамкову програму для прискорення розробки передових ядерних реакторів, які дозволять країні стати лідером у технології атомної енергетики.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомила агенція Reuters.
Британський уряд заявив, що атомні електростанції відіграватимуть важливу роль у досягненні Британією своїх кліматичних цілей та створенні нових робочих місць.
Під час візиту президента США Дональда Трампа до Великої Британії у вересні минулого року кілька американських компаній оголосили про плани будівництва передових ядерних проєктів у країні.
Згідно з новою рамковою програмою, уряд Британії створить портфель проєктів, що відповідають критеріям готовності, пропонуючи розробникам спрощений шлях планування та регулювання.
Проєкти щодо розробки реакторів мають бути профінансовані приватними компаніями, зазначили в уряді. Водночас розробники можуть звернутися за інвестиціями до Британського фонду національного добробуту, який був створений у 2024 році для стимулювання економічного зростання країни.
