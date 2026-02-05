Європарламент гальмує торговельну угоду ЄС–США — Politico.

Депутати Європейського парламенту у комітеті з питань міжнародної торгівлі не змогли досягти спільної позиції щодо торговельної угоди між ЄС і США.

Про це стало відомо виданню Politico, пише "Європейська правда".

Переговори триватимуть до наступного тижня, повідомили виданню двоє учасників зустрічі депутатів на умовах анонімності.

За словами одного з них, голосування в комітеті попередньо заплановане на 24 лютого, а остаточне голосування на пленарному засіданні - на березень.

Під час зустрічі не вдалося подолати розбіжності щодо позиції Європарламенту з питання скасування мит на американські промислові товари та омарів - це є попередньою умовою для того, щоб Вашингтон зменшив власні мита на європейські автомобілі.

Члени комітету з міжнародної торгівлі розійшлися в думках щодо тривалості положення, яке обмежило б застосування пропозицій до 18-36 місяців, а також щодо того, чи має ЄС скасувати будь-які тарифні пільги доти, доки Брюссель і Вашингтон не знайдуть рішення щодо 50-відсоткового мита, яке адміністрація Трампа ввела на вироби зі сталі.

Поки ЄС усе ще оговтується від шоку через погрози Трампа Гренландії, частина депутатів наполягають на "захисті угоди від Трампа", пропонуючи включити до імплементаційного законодавства положення про призупинення дії угоди на випадок, якщо президент США знову займе ворожу позицію.

Водночас правоцентристська Європейська народна партія виступає за схвалення угоди, підтримуючи заклики лідерів ЄС розблокувати її реалізацію.

Нездатність досягти домовленості в середу порушує графік парламентського схвалення та ще більше відкладає початок переговорів з урядами країн ЄС і Європейською комісією.