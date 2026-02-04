Фінансові новини
- |
- 04.02.26
- |
- 20:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Bloomberg: Євросоюз хоче створити з США альянс у сфері критичних мінералів проти Китаю.
09:59 04.02.2026 |
Євросоюз запропонує США партнерство у сфері критично важливих мінералів, щоб обмежити вплив Китаю. Про це повідомило Bloomberg з посиланням на джерела.
За їхніми словами, ЄС упродовж трьох місяців готовий підписати меморандум про взаєморозуміння зі США щодо розробки "Дорожньої карти стратегічного партнерства", метою якого є спільний пошук способів постачання критично важливих мінералів без покладання на Китай.
Співрозмовники зазначили, що пропозиція містить кілька способів зменшення цієї залежності. Проєкт меморандуму пропонує вивчити спільні проєкти щодо критичних мінералів та механізми цінової підтримки. Також документ рекомендує способи захисту обох ринків від надлишку зовнішніх пропозицій і інших форм маніпуляцій на ринку. Обидві сторони повинні будувати безпечні ланцюги постачань між собою.
За даними джерел, пропозиція також передбачає взаємну повагу до територіальної цілісності США та країн ЄС. Окрім цього, передбачена можливість накопичення запасів критично важливих мінералів.
Серед пропозицій також - взаємне звільнення від експортних обмежень, що стосуються критично важливих мінералів, і співпраця щодо експортних обмежень, що застосовуються до третіх країн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У 2025 році Україна не виконала 15 індикаторів Ukraine Facility майже на €4 млрд — RRR4U.
|Ввезення літій-іонних акумуляторів в Україну спростили — рішення Кабміну.
|Обмеження Starlink для протидії БпЛА вже дали швидкий результат — Федоров
|Фонд відбудови США–Україна отримав 59 заявок від інвесторів, до відбору пройшли 22
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Інверторний мотор, пара і розумні програми пральних машин: розбір від Алло
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Нафтогазові доходи Росії в січні впали на 50% порівняно з минулим роком
|Європа вибудовує систему притягнення Росії до відповідальності — заява голови ЄСПЛ
|Новий конкурс від Франції на €71 млн для відновлення України стартує у лютому.
|Нова ракета Rusty Dagger для України пройшла випробування в США — дальність до 400 км.
|Угода про поставку СПГ зі США в Україну через «Вертикальний коридор» отримала підтримку посольства США.
|Трамп про «енергетичне перемир’я»: путін дотримав свого слова
Бізнес
|Десятка найпопулярніших смартфонів 2025 року: рейтинг
|Microsoft обвалилася на $360 млрд: ринок негативно сприйняв інвестиції в ШІ.
|Вартість рекламного ролика під час Суперкубка НФЛ досягла $10 млн
|Пацієнти керують роботами та пишуть текст силою думки – Neuralink підсумувала два роки випробувань мозкового імпланта
|Попри $20 млрд інвестицій, Intel залишилася збитковою у 2025 році.
|2026-й стане роком ШІ-інфраструктури й токенізації активів — оцінка BlackRock.
|Blue Origin запускає нову супутникову мережу TeraWave зі швидкістю до 6 Тбіт/с, стаючи конкурентом Starlink.