Bloomberg: Євросоюз хоче створити з США альянс у сфері критичних мінералів проти Китаю.

Євросоюз запропонує США партнерство у сфері критично важливих мінералів, щоб обмежити вплив Китаю. Про це повідомило Bloomberg з посиланням на джерела.

За їхніми словами, ЄС упродовж трьох місяців готовий підписати меморандум про взаєморозуміння зі США щодо розробки "Дорожньої карти стратегічного партнерства", метою якого є спільний пошук способів постачання критично важливих мінералів без покладання на Китай.



Співрозмовники зазначили, що пропозиція містить кілька способів зменшення цієї залежності. Проєкт меморандуму пропонує вивчити спільні проєкти щодо критичних мінералів та механізми цінової підтримки. Також документ рекомендує способи захисту обох ринків від надлишку зовнішніх пропозицій і інших форм маніпуляцій на ринку. Обидві сторони повинні будувати безпечні ланцюги постачань між собою.

За даними джерел, пропозиція також передбачає взаємну повагу до територіальної цілісності США та країн ЄС. Окрім цього, передбачена можливість накопичення запасів критично важливих мінералів.



Серед пропозицій також - взаємне звільнення від експортних обмежень, що стосуються критично важливих мінералів, і співпраця щодо експортних обмежень, що застосовуються до третіх країн.