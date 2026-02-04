Авторизация

У США планують сформувати резерв критичних мінералів.

Президент США Дональд Трамп оголосив створення резерву критично важливих мінералів. "Сьогодні ми запускаємо проєкт, який називатиметься Project Vault, щоб гарантувати, що американські підприємства та працівники ніколи не постраждають від нестачі ресурсів", - заявив він на заході у Білому домі увечері понеділка, 2 лютого.

За словами Трампа, проєкт поєднає 1,67 млрд доларів приватного капіталу з кредитом у 10 млрд доларів від Експортно-імпортного банку США для закупівлі та зберігання мінералів, насамперед, для автовиробників та технологічних компаній. Трамп зазначив, що цей резерв буде створено за тим же принципом, що раніше існував для потреб національної оборони країни, і у своєму стилі оцінив цю ідею як "приголомшливу".

Тим часом міністр внутрішніх справ США Дуглас Бергам заявив, що цього тижня буде оголошено про включення "11 додаткових країн" до клубу торгівлі критично важливими мінералами, передає Reuters. Торгові компанії Hartree Partners, Traxys North America та Mercuria Energy Group керуватимуть закупівлею сировини для запасів, повідомив агенції неназваний представник адміністрації Трампа. Передбачається, що цей крок дозволить різко скоротити залежність бізнесу від китайських рідкісноземельних елементів.

Раніше у цей день стало відомо, що у Японії дослідники на глибині 6000 метрів в океані виявили відкладення, що містять рідкісноземельні елементи. За оцінками вчених, у водах можуть знаходитися понад 16 млн тонн рідкісноземів - якщо це підтвердиться, родовище стане одним із найбільших у світі.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США
 

