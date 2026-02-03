Авторизация

США та Індія досягли домовленості про постачання нафти.

Індія, в рамках торговельної угоди, погодилася купувати нафту, оборонну продукцію та літаки у США, а також частково відкрити свій сільськогосподарський сектор для американського ринку.

Про це Reuters повідомив урядовий чиновник, передає Укрінформ.

Президент США Дональд Трамп оголосив у понеділок про укладення торговельної угоди з Індією і заявив, що Індія погодилася купувати більше американських товарів, збільшивши обсяг закупівель до 500 млрд доларів, включаючи енергоносії, вугілля, технології, сільськогосподарську та іншу продукцію.

Представник уряду Індії на умовах анонімності підтвердив, що країна погодилася купувати американські товари, включаючи телекомунікаційне та фармацевтичне обладнання. Країна в рамках угоди запропонувала доступ на ринок для деяких сільськогосподарських продуктів.

«Зобов'язання купувати американські товари охоплює такі сектори, як фармацевтика, телекомунікації, оборона, нафта та авіація. Воно буде виконуватися протягом декількох років», - повідомив чиновник агентству Reuters.

Індія також знизила мита на імпортні автомобілі, щоб задовольнити вимоги Вашингтона щодо укладення першої частини угоди, додав чиновник.

Він зазначив, що більш комплексна угода з США буде обговорюватися протягом найближчих місяців.

Оголошення про укладення торговельної угоди між Індією та США значно зменшило глобальну невизначеність, заявила міністр економіки Індії Анурадха Тхакур на заході в Нью-Делі у вівторок.
