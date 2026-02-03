Фінансові новини
- |
- 03.02.26
- |
- 22:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США та Індія досягли домовленості про постачання нафти.
16:26 03.02.2026 |
Індія, в рамках торговельної угоди, погодилася купувати нафту, оборонну продукцію та літаки у США, а також частково відкрити свій сільськогосподарський сектор для американського ринку.
Про це Reuters повідомив урядовий чиновник, передає Укрінформ.
Президент США Дональд Трамп оголосив у понеділок про укладення торговельної угоди з Індією і заявив, що Індія погодилася купувати більше американських товарів, збільшивши обсяг закупівель до 500 млрд доларів, включаючи енергоносії, вугілля, технології, сільськогосподарську та іншу продукцію.
Представник уряду Індії на умовах анонімності підтвердив, що країна погодилася купувати американські товари, включаючи телекомунікаційне та фармацевтичне обладнання. Країна в рамках угоди запропонувала доступ на ринок для деяких сільськогосподарських продуктів.
«Зобов'язання купувати американські товари охоплює такі сектори, як фармацевтика, телекомунікації, оборона, нафта та авіація. Воно буде виконуватися протягом декількох років», - повідомив чиновник агентству Reuters.
Індія також знизила мита на імпортні автомобілі, щоб задовольнити вимоги Вашингтона щодо укладення першої частини угоди, додав чиновник.
Він зазначив, що більш комплексна угода з США буде обговорюватися протягом найближчих місяців.
Оголошення про укладення торговельної угоди між Індією та США значно зменшило глобальну невизначеність, заявила міністр економіки Індії Анурадха Тхакур на заході в Нью-Делі у вівторок.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Обмеження Starlink для протидії БпЛА вже дали швидкий результат — Федоров
|Фонд відбудови США–Україна отримав 59 заявок від інвесторів, до відбору пройшли 22
|Нацбанк очікувано знизив облікову ставку з 15,5% до 15% річних
|НБУ суттєво погіршив прогноз щодо інфляції через масштабні руйнування в енергетиці
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Інверторний мотор, пара і розумні програми пральних машин: розбір від Алло
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|«Три рівні» гарантій безпеки для України — заява Рютте.
|США та Індія досягли домовленості про постачання нафти.
|Швеція і Данія анонсували передачу Україні ППО на €246 млн.
|Польща винесла вирок чоловіку, який допомагав готувати замах на Зеленського та шпигував на РФ.
|В Євросоюзі готують власну платформу обміну оборонними даними без США — Euractiv.
|Трамп заявив, що прем'єр Індії погодився припинити закупівлі російської нафти, та оголосив про торгівельну угоду
Бізнес
|Вартість рекламного ролика під час Суперкубка НФЛ досягла $10 млн
|Пацієнти керують роботами та пишуть текст силою думки – Neuralink підсумувала два роки випробувань мозкового імпланта
|Попри $20 млрд інвестицій, Intel залишилася збитковою у 2025 році.
|2026-й стане роком ШІ-інфраструктури й токенізації активів — оцінка BlackRock.
|Blue Origin запускає нову супутникову мережу TeraWave зі швидкістю до 6 Тбіт/с, стаючи конкурентом Starlink.
|Microsoft відкрила доступ до Xbox-додатка на ПК з Windows 11 ARM
|У 2025 році виручка OpenAI перевищила позначку у 20 мільярдів доларів.