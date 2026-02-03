Авторизация

Швеція і Данія анонсували передачу Україні ППО на €246 млн.

Швеція та Данія спільно передадуть Україні пакет військової допомоги на суму 2,6 млрд шведських крон (близько 246 млн євро), який міститиме засоби протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на шведського суспільного мовника SVT.


Внесок Швеції

Швеція виділяє майже 200 млн євро на закупівлю зенітно-ракетних комплексів Tridon Mk2 шведського виробництва. Ці системи, зокрема, ефективні для знищення безпілотників.

"Він може збивати дрони, крилаті ракети та навіть гелікоптери. Це здатність, яка потрібна Україні, враховуючи, що російські далекобійні удари зараз дуже інтенсивні по всій території країни", - заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

За його словами, комплекси будуть спеціально адаптовані для ураження безпілотників та інших повітряних загроз на коротких дистанціях.


Внесок Данії

Данія, зі свого боку, інвестує понад 40 млн євро у закупівлю Tridon Mk2 для України.

Точна кількість переданих систем не розголошується, однак, за словами шведських посадовців, їх буде достатньо для укомплектування батальйону протиповітряної оборони. Комплекси вже перебувають на стадії виробництва, а їх постачання в Україну очікується протягом кількох місяців. 
За матеріалами: Цензор
 

