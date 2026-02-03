Трамп заявив, що прем'єр Індії погодився припинити закупівлі російської нафти, та оголосив про торгівельну угоду

Президент США Дональд Трамп по результатах розмови з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, заявив, що країна відмовилася від закупівлі російської нафти та оголосив про досягнення торгівельної угоди між країнами.

"Для мене було честю поспілкуватися сьогодні вранці з прем'єр-міністром Індії Моді. Він є одним з моїх найкращих друзів, а також впливовим і шанованим лідером своєї країни. Ми обговорили багато питань, зокрема торгівлю та припинення війни між Росією і Україною. Він погодився припинити купувати російську нафту і купувати набагато більше нафти у Сполучених Штатах і, можливо, у Венесуелі. Це допоможе ПРИПИНИТИ ВІЙНУ в Україні, яка триває зараз і в якій щотижня гинуть тисячі людей!" - написав він у соцмережі Truth Social.

Трамп також заявив про торговельну угоду між США та Індією, яка "набирає чинності негайно", згідно з якою Сполучені Штати стягуватимуть взаємний тариф, який було знижено з 25% до 18%.

"З дружби та поваги до прем'єр-міністра Моді і на його прохання, ми домовилися про торговельну угоду між Сполученими Штатами та Індією, яка набирає чинності негайно, згідно з якою Сполучені Штати стягуватимуть знижений взаємний тариф, знизивши його з 25% до 18%. Вони також будуть рухатися вперед, щоб знизити свої тарифи та нетарифні бар'єри проти Сполучених Штатів до НУЛЯ. Прем'єр-міністр також зобов'язався "КУПУВАТИ АМЕРИКАНСЬКЕ" на значно вищому рівні, на додаток до понад $500 МІЛЬЯРДІВ американських енергетичних, технологічних, сільськогосподарських, вугільних та багатьох інших продуктів. Наші чудові відносини з Індією стануть ще міцнішими в майбутньому. Прем'єр-міністр Моді і я - це дві людини, які ДОСЯГАЮТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ, чого не можна сказати про більшість. Дякую за вашу увагу до цього питання!" - додав він.

Моді, в свою чергу, подякував Трампу за розмову та за зниження мит, але не згадав про відмову від закупівлі російської нафти, зазначивши лише що "Індія повністю підтримує його (Трампа - ІФ-У) зусилля на благо миру".

"Чудово було сьогодні поговорити з моїм дорогим другом президентом Трампом. Я дуже радий, що на товари, вироблені в Індії, тепер буде знижено мито до 18%. Від імені 1,4 мільярда жителів Індії висловлюю велику подяку президенту Трампу за це чудове оголошення... Лідерство президента Трампа є життєво важливим для глобального миру, стабільності та процвітання. Індія повністю підтримує його зусилля на благо миру. Я з нетерпінням чекаю на тісну співпрацю з ним, щоб вивести наше партнерство на безпрецедентний рівень", - написав Моді у соцмережі Х.