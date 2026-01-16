Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Тайвань інвестує $250 млрд у виробництво чипів у США за новою торговельною угодою

Сполучені Штати Америки і Тайвань підписали торговельну угоду, яка сприятиме масштабному поверненню виробництва напівпровідників до США. Про це у четвер, 15 січня, повідомило Міністерство торгівлі США.

Згідно з угодою, тайванські компанії з виробництва мікросхем та технологій інвестують щонайменше $250 млрд у виробничі потужності в США, а уряд Тайваню гарантуватиме цим компаніям кредит на $250 млрд.

В обмін на це США обмежать взаємні тарифи для Тайваню до 15% порівняно з 20% та зобов'яжуться не застосовувати взаємні тарифи на генеричні фармацевтичні препарати, їх інгредієнти, компоненти літаків та деякі природні ресурси.

Компанія Taiwan Semiconductor придбала землю та може розширитися в Аризоні в межах цієї угоди, повідомив міністр торгівлі Говард Лутнік.

"Вони щойно купили сотні акрів землі, що прилягає до їхньої власності", - сказав Лутнік.

Для тайванських виробників напівпровідників запроваджуються особливі пільги: компанії, що будують нові заводи в США, зможуть безмитно імпортувати обсяг, що дорівнює 2,5‑кратній поточній потужності, на період будівництва. Після введення підприємств у експлуатацію цей ліміт знизиться до 1,5 раза.

Це також стимулює TSMC, провідну світову компанію з виробництва напівпровідників, і надалі будувати нові заводи на території США. Водночас вона може продовжувати виготовляти чипи для американських компаній у Тайвані.

Лутнік заявив у інтерв'ю, що тайванські компанії з виробництва чипів, які не будуватимуть виробничі потужності у США, ймовірно, зіткнуться з тарифом у 100%. За його словами, мета уряду полягає в тому, щоб перенести 40% ланцюга постачання напівпровідників Тайваню до США.

"Ось що вони отримають, якщо не будуватимуть в Америці - тариф, імовірно, становитиме 100%", - сказав Лутнік.

TSMC вже збудувала заводи в Аризоні, інвестувавши до $40 млрд у виробництво чипів для таких компаній, як Apple та Nvidia, використовуючи попередні гранти уряду США, надані в межах закону CHIPS.

Тайбей прагнув укласти угоду до майбутньої зустрічі Дональда Трампа із Сі Цзіньпіном у Китаї, напланованої на квітень, пише Bloomberg. Оголошення про угоду збіглося з очікуванням рішення Верховного суду США щодо законності тарифів, введених Трампом, що може обмежити його повноваження на одностороннє встановлення мит.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США, Тайвань
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,3927
  0,2691
 0,62
EUR
 1
 50,4375
  0,1726
 0,34

Курс обміну валют на сьогодні, 09:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,1588  0,21 0,48 43,7912  0,17 0,39
EUR 50,1885  0,09 0,18 50,9100  0,07 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4850  0,08 0,17 43,5200  0,07 0,16
EUR 50,4905  0,05 0,10 50,5135  0,05 0,10

